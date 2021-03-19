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Новая политика приватности может увеличить риск слежки по WhatsApp

К такому выводу пришли специалисты Научно-технического центра (НТЦ) ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ФГУП «ГРЧЦ»).

Эксперты сказали, что WhatsApp, а также Instagram и Facebook принадлежат американским корпорациям, на которые распространяется лишь законодательство США. По их словам, компании, по запросу, смогут отправлять конфиденциальную информацию с ключами шифрования спецслужбам, которые, согласно WhatsApp, защищают все личные сообщения пользователей.

«Обладая этими полномочиями и крупными материально-техническими ресурсами, американские спецслужбы смогут проводить тотальный шпионаж не только в отношении своих граждан, но и миллионов пользователей по всему миру», – говорится в пресс-релизе Центрального радиочастотного центра.

Отмечается, что обновлённая политика WhatsApp позволяет синхронизировать страницы человека во всех соц. сетях и получать определенные данные, которые можно использовать для представления информации.

Кроме того, под большую угрозу попадают и те пользователи, которые разрешили приложению доступ к своей камере и микрофону. Велика вероятность того, что таким образом мобильный телефон становится буквально «прослушкой» у вас в кармане.

Если пользователь не примет новую политику приложения, тогда они не смогут отвечать на сообщения, которые, по прежнему, будут доходить до них.

Сообщение Новая политика приватности может увеличить риск слежки по WhatsApp появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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