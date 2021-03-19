Новая политика приватности может увеличить риск слежки по WhatsApp

Лидия Мартынова

К такому выводу пришли специалисты Научно-технического центра (НТЦ) ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ФГУП «ГРЧЦ»).

Эксперты сказали, что WhatsApp, а также Instagram и Facebook принадлежат американским корпорациям, на которые распространяется лишь законодательство США. По их словам, компании, по запросу, смогут отправлять конфиденциальную информацию с ключами шифрования спецслужбам, которые, согласно WhatsApp, защищают все личные сообщения пользователей.

«Обладая этими полномочиями и крупными материально-техническими ресурсами, американские спецслужбы смогут проводить тотальный шпионаж не только в отношении своих граждан, но и миллионов пользователей по всему миру», – говорится в пресс-релизе Центрального радиочастотного центра.

Отмечается, что обновлённая политика WhatsApp позволяет синхронизировать страницы человека во всех соц. сетях и получать определенные данные, которые можно использовать для представления информации.

Кроме того, под большую угрозу попадают и те пользователи, которые разрешили приложению доступ к своей камере и микрофону. Велика вероятность того, что таким образом мобильный телефон становится буквально «прослушкой» у вас в кармане.

Если пользователь не примет новую политику приложения, тогда они не смогут отвечать на сообщения, которые, по прежнему, будут доходить до них.

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