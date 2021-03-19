Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 19 марта

Вадим Карасев

Нумерологи провели комплексный анализ энергетики этого дня. О выводах, которые они сделали, вы сможете узнать из этой статьи. Старайтесь следовать простым рекомендациям и советам экспертов, чтобы привлечь больше удачи в свою жизнь.

У этого дня нет разделения на мужскую и женскую энергию. Есть только мощный поток позитива, который удастся почувствовать каждому из нас. Наибольший успех ожидает ответственных и надежных людей.

Число-покровитель 19 марта 2021 года

Сегодня 19 число 3 месяца 2021 года, 5 по счету день недели. 1+9+0+3+2+0+2+1+5=23. 2+3=5. Этим днем будет управлять число Пять. Это число обладает мощной энергетикой, которая будет хорошо сочетаться с силой планет и Луны. Оно пробуждает в людях желание действовать.





Символ этого дня — дорога. Многим придется пройти сквозь трудности, чтобы добиться результата, а кому-то Вселенная подарит уникальную возможность обойти стороной трудности и получить то, чего они хотят.

Важные события 19 марта из прошлого

19 марта 1927 года в США произошел интересный случай. Мясник обнаружил в желудке цыпленка несколько кусков золота;19 марта 1831 года произошло первое ограбление банка в Северной Америке. Украденная сумма была баснословной, но преступника удалось поймать.

Эта два события как нельзя лучше отражают воздействие сегодняшней Пятерки. В этот день случались и теракты, и важные открытия, но эксперты заостряют внимание именно на обогащении, потому что число 5 может заставлять нас идти на риск ради выгоды. Если и рисковать в этот день, то обдуманно.

Главные талисманы 19 марта

Ловец снов. В этот день могут быть не самые приятные сновидения, с которыми стоит бороться. Ловец снов не даст плохим снам изменить вашу жизнь в худшую сторону.

Камень опал. Данный минерал помогает решать сложные жизненные задачи и сдерживать напор проблем. Он снабдит вас уверенностью, терпением и волей к победе.

Цитрусовые. Положите в машину или в сумку апельсин или лимон. Эти фрукты являются символом успеха. Их энергетика даст вам сил, поможет обрести уверенность в себе.

Советы нумерологов на эту пятницу

Не нарушайте закон. У вас могут появиться соблазны, которые могут привести к опасным последствиям. Честность — это не плохо. Она вознаграждается, особенно в такие дни, как сегодня.

Будьте открытыми и откровенными с близкими людьми. Доброта и стремление помогать близким — это прямой путь к славе и величию, гармонии и любви.

Старайтесь воспринимать проблемы как способ научиться чему-то новому. Возможно, что вам нужно будет пройти сквозь пару-тройку темных комнат, прежде чем вы откроете дверь в светлое будущее.