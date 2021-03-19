Обряды с весенним снегом: отпустить тревоги и привлечь любовь

Вадим Карасев

Зима подходит к своему завершению, и прежде, чем весь снег растает, стоит провести несколько обрядов. С их помощью получится обрести счастье в личной жизни и перестать тревожиться понапрасну.

Испокон венков люди пользовались силами природы, чтобы изменить жизнь к лучшему и привлечь в нее все то, что помогает обрести счастье. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют воспользоваться народной мудростью и провести несколько обрядов со снегом, чтобы оставить уходящей зиме невзгоды, проблемы и одиночество.

Обряд с весенним снегом от страхов и тревог

Провести этот ритуал не составит труда. Для этого нужно сосредоточиться и написать на листке бумаги все то, что тревожит и не дает наслаждается жизнью. После этого написанное сжигают над пламенем белой свечи, пепел собирают в коробок или заворачивают в небольшой кусочек бумаги. Его опускают в любой весенний ручеек со словами:

«Снег тает, невзгоды мои забирает. Как весна ручьями звонкими приближается, так и в жизни все налаживается. Невзгоды уходят, счастьем сменяются, в душе цветы распускаются».

Обряд на избавление от тревог

Справиться с тревогой может каждый, и для этого можно провести действенный обряд. Для него не нужна особая подготовка. Нужно выбрать подходящий день, найти звонкий ручей, присесть рядом и нашептать ему свои тревоги. После этого нужно смастерить небольшой кораблик из белой бумаги, положить в него немного снега и пустить его по ручью со словами:

«Тревоги уходят, сердце успокаивается, на душе весна начинается. Как на кораблике снег растает, так и тревоги уйдут, мир и лад взамен принесут».

Снежный обряд на привлечение любви

Для того, чтобы в сердце поселилась любовь, нужно выбрать любую цветочную луковицу, посадить ее в горшочек и поливать талым снегом, приговаривая:

«Зима уходит, снег тает, землю питает, жизнь возвращает. Так и я свою любовь взращу, талым снегом к дому привлеку. Как бутон мой цветок наберет, так и счастье к порогу придет».

Талой воды можно натопить с запасом, чтобы поливать ей цветок, который, распустившись, привлечет в жизнь долгожданное и взаимное чувство.

Весенний обряд от одиночества

Найти свое счастье не составит труда, если провести простой обряд с весенним снегом. Его набирают в небольшую емкость, пишут на листке бумаги слово «одиночество» и кладут на снег, приговаривая:

«Снег тает, одиночество исчезает. Как снег в воду превратится, так и судьбоносная встреча случится».

После того, как весь снег растает, его выплескивают рядом с порогом, приговаривая:

«Ручьи звонкие, любимого моего кличьте, к порогу ведите, мне помогите».