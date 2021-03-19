Обвиняемого в каннибализме актёра Арми Хаммера обвинили в изнасиловании

Лидия Мартынова

На виртуальной пресс-конференции, организованной адвокатом Глорией Оллред, 24-летняя женщина, известная только как Эффи, заявила, что Хаммер:

«Он унижал меня морально, эмоционально и сексуально».

Эффи продолжила описывать предполагаемый инцидент, который произошёл 24 апреля 2017 года. Она заявила, что Хаммер:

«Жестоко насиловал меня более четырех часов в Лос-Анджелесе, в течение которых он неоднократно бил меня головой о стену, оставляя синяки на моем лице».

Адвокат Хаммера, Эндрю Бреттлер, в своем заявлении опроверг то, что он назвал «возмутительными обвинениями».

«Все взаимодействия Хаммера с Эффи, полностью согласовывались заранее и основывались на взаимном участии».

Эффи также заявила, что она пыталась сбежать, но Хаммер не позволил ей этого сделать.

«Я думала, что он убьет меня», – сказала она.

Оллред добавила, что у её клиента есть доказательства, которые, по её мнению, подтверждают серьезные обвинения. Адвокат также подтвердила, что Эффи давала показания в полиции.

В середине января в Instagram-аккаунте @houseofeffie начали публиковать скриншоты сообщений якобы от Хаммера, датированные 2016 годом, с описанием фантазий о каннибализме и изнасиловании. После того, как сообщения появились, Хаммер покинул фильм «Свадьба с дробовиком» и сериал Paramount+ «Предложение», а его агентство по работе с актёрами, WME, отказалось от сотрудничества.

«Я не собираюсь отвечать на эту чушь, но в свете злобных и ложных онлайн-атак против меня, я не могу с чистой совестью оставить своих детей на четыре месяца ради съемок фильма в Доминиканской Республике», – сказал он журналу Variety в январе.

В начале февраля Бреттлер сказал Variety, что обвинения против Хаммера не соответствуют действительности, и сделал то же утверждение, что и в его текущем заявлении, что взаимодействие Хаммера и Эффи было «полностью согласованным».

На пресс-конференции и в последующем заявлении Эффи сказала, что познакомилась с Хаммером через Facebook в 2016 году. Ей было 20 лет, и отметила, что их «отношения быстро развивались».

«Отношения быстро развивались, и эмоции с обеих сторон стали очень сильными. Оглядываясь назад, мне ясно, что он использовал тактику манипуляции, чтобы контролировать меня, пока я не начала терять себя. Он часто проверял мою преданность ему, хитро устраняя и пересекая мои границы», – сказала Эффи.

После предполагаемого инцидента 2017 года она сказала, что «жила в страхе» перед ним.

«Долгое время я пыталась оправдать его действия по отношению ко мне, как извращенную форму любви», – продолжила она.

Эффи сказала, что поддерживала связь с Хаммером до 2020 года. Она также описала приступы истерик, ночные кошмары и воспоминания.

Адвокат Хаммера, Бреттлер, сослался на текстовые сообщения, предположительно между Эффи и Хаммером до июля 2020 года, заявив, что их сообщения «подрывают и опровергают» утверждения Эффи.

«У мистера Хаммера никогда не было намерения ставить в неловкое положение или разоблачать фетиши [Эффи] или извращенные сексуальные желания», – добавил Бреттлер. «Имея правду на своей стороне, г-н Хаммер приветствует возможность исправить ситуацию».

Оллред сказала, что другие предполагаемые жертвы Хаммера связались с Эффи.

«Мы действительно считаем важным, чтобы по этим серьезным обвинениям было проведено расследование», – сказала она. «Мы с нетерпением ждём ответа на вопрос, захочет ли мистер Хаммер, а не его представители, помочь следствию в поисках истины».

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