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Оценено влияние твитов Трампа на курс рубля

Оценено влияние твитов Трампа на курс рубляФото: Globallookpress.com

Твиты Дональда Трампа в то время, когда он был президентом США, усиливали влияние новых санкций на курс рубля. Cтатья российских ученых об этом опубликована в издании Journal of Economic Behavior and Organization.

Авторы изучили более 5,5 тысячи твитов Трампа в период с октября 2016 по август 2018 года и отобрали из них 296 сообщений, имеющих отношение к России. Они оценивали краткосрочное (порядка трех дней) ослабление рубля на международном валютном рынке.

Ученые выяснил, что те санкции против России, которые сопровождались комментариями Трампа, «привели к более серьезным негативным последствиям для рубля по сравнению с теми, которые не вызвали значительной эмоциональной реакции американского президента».

Игроки рынка больше реагируют на эмоциональную составляющую, связанную с санкциями, чем на санкции напрямую, уверены авторы исследования.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в администрации не ностальгируют по твитам бывшего главы государства. «Не могу сказать, что мы скучаем по нему в Twitter», — сказала она.

В январе Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа. Страница была заморожена на постоянной основе из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Кроме того, руководство соцсети пообещало заблокировать аккаунт любого пользователя, который предоставит Трампу слово.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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