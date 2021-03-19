Одесский суд встал на сторону «вора в законе», подозреваемого в убийстве в Испании: Аваков в бешенстве

Лидия Мартынова

Одесский окружной административный суд освободил от наказания «вора в законе» «Кобу Руставского», который обвиняется в Испании в убийстве, хранении имущества, полученного преступным путем, и создании преступной организации.

Решение в пользу вора, задержанного Нацполицией по запросу Испании, вынес судья Константин Ефименко. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, говорится на сайте МВД.

Судья также запретил изъять у задержанного «вора в законе» неправомерно полученный украинский паспорт и отказался принимать решение о перемещении «Кобы Руставского» в пункт временного пребывания иностранцев, откуда его можно было принудительно депортировать из Украины.

Министр внутренних дел подчеркнул, что Государственная миграционная служба Украины подала иск в апелляционную инстанцию, которая должна принять взвешенное и обоснованное решение по «Кобе Руставскому».

«Надеюсь, решение Высшего совета правосудия даст сигнал о недопустимости подобных решений всему судейскому корпусу и этот печальный пример станет последним прецедентом в Украине. Украина не будет местом убежища международного криминалитета», — отметил министр.

Ранее «NewsTes» рассказывали, с какими трудностями депортировали из Украины в Черногорию криминального авторитета Миндию Горадзе по кличке «Лавасоглы Батумский».

Фото odessa.net.ua/