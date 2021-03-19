Официально! Раскрыта правда отношений Тимати и Марии Вебер: «Всех развели»

Лидия Мартынова

14 марта на телеканале ТНТ стартовал шестой сезон проекта шоу «Холостяк» с участием Тимати. В первой серии музыкант только знакомился с претендентками на его сердце, одна в сети уже вычислили, кто же станет победительницей.

Внимательные подписчики провели собственное расследование. Они обратили внимание, что Мария Вебер и Тимати отдыхают вместе на Мальдивах. Пара выставляет фотографии из одной и той же локации. Зрители негодуют, неужели финал проекта слили? Однако не стоит это верить. Одна из участниц проекта рассказала, почему Тимати отдыхает вместе с Марией. И объяснение не такое уж и романтичное.

«Тимур не дурак, чтоб так палиться. Она подарила ему доску для серфа, а он просто пообещал пригласить ее в свой кемп, не больше. Всех развели, и все верят!» — рассказала Адель Вейгель изданию «Стархит».

Напомним, 22-летняя Мария Вебер шла на проект, не зная, кто будет главным холостяком. В интервью она признавалась, что ей довольно сложно найти свою любовь. Мария уверяет, что она «однолюб до мозга костей».



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