Оксана Самойлова сделала пластику груди

Лидия Мартынова

Оксана Самойлова много раз рассказывала о том, что собирается сменить импланты. Из-за четырех родов и кормления малышей ее грудь заметно изменилась.

Оксана Самойлова привыкла быть предельно честной со своими подписчиками. Вот и в этот раз звезда решила не скрывать от фанатов важную информацию. Как оказалось, Оксана Самойлова легла под нож хирурга, чтобы вставить новые импланты.

«На повторную операцию решиться гораздо сложнее. Мотивации недостаточно. Это ты на первую с родным минус первым летишь на крыльях и ничего не замечаешь. Это была моя третья попытка: две предыдущие не увенчались успехом. С одной я вообще сбежала, вторую отменила в ночь перед днем х. Знаете, я ни дня в своей жизни не пожалела о том что когда-то сделала грудь, но 10 лет и четверо детей изрядно подпортили форму. Да и имплантат заменить было бы не лишним уже», — рассказала Самойлова.

Сейчас Оксана уже восстановилась после наркоза. Супруга рэпера призналась, что операция не доставила ей боли или дискомфорта. Сюрпризом для фанатов Самойловой стало то, что отныне ее формы заметно изменятся. «У меня 2*465 мл. Короче тут такое ого-го. Меньше поставить было нельзя, поэтому можете меня поздравить с новыми формами. Чувствую себя великолепно, будто я не операцию сделала, а просто полежать приехала», — подытожила звезда.

Оксану часто упрекают в чрезмерном увлечении пластикой. Звезда действительно вложила немало денег в улучшение своей внешности. По мнению Самойловой, женщина имеет право стремиться к идеалу и осуждать за это не нужно.