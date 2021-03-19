Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Оксана Самойлова сделала пластику груди

Оксана Самойлова сделала пластику груди

Оксана Самойлова много раз рассказывала о том, что собирается сменить импланты. Из-за четырех родов и кормления малышей ее грудь заметно изменилась.


Оксана Самойлова привыкла быть предельно честной со своими подписчиками. Вот и в этот раз звезда решила не скрывать от фанатов важную информацию. Как оказалось, Оксана Самойлова легла под нож хирурга, чтобы вставить новые импланты.

«На повторную операцию решиться гораздо сложнее. Мотивации недостаточно. Это ты на первую с родным минус первым летишь на крыльях и ничего не замечаешь. Это была моя третья попытка: две предыдущие не увенчались успехом. С одной я вообще сбежала, вторую отменила в ночь перед днем х. Знаете, я ни дня в своей жизни не пожалела о том что когда-то сделала грудь, но 10 лет и четверо детей изрядно подпортили форму. Да и имплантат заменить было бы не лишним уже», — рассказала Самойлова.

Сейчас Оксана уже восстановилась после наркоза. Супруга рэпера призналась, что операция не доставила ей боли или дискомфорта. Сюрпризом для фанатов Самойловой стало то, что отныне ее формы заметно изменятся. «У меня 2*465 мл. Короче тут такое ого-го. Меньше поставить было нельзя, поэтому можете меня поздравить с новыми формами. Чувствую себя великолепно, будто я не операцию сделала, а просто полежать приехала», — подытожила звезда.

Оксану часто упрекают в чрезмерном увлечении пластикой. Звезда действительно вложила немало денег в улучшение своей внешности. По мнению Самойловой, женщина имеет право стремиться к идеалу и осуждать за это не нужно.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
Заказать крауд

Последние новости

Оксана Самойлова сделала пластику груди
Оксана Самойлова сделала пластику груди
Журналист Максим Шевченко будет баллотироваться в Госдуму
Журналист Максим Шевченко будет баллотироваться в Госдуму
Набиуллина оценила разделение россиян для получения кредитов
Набиуллина оценила разделение россиян для получения кредитов
Музей в Техасе убрал восковую фигуру Трампа из-за избивавших ее посетителей
Музей в Техасе убрал восковую фигуру Трампа из-за избивавших ее
Шварценеггер выразил готовность возглавить борьбу с инопланетянами
Шварценеггер выразил готовность возглавить борьбу с инопланетянами
В ВОЗ оценили возможность победить коронавирус в 2021 году
В ВОЗ оценили возможность победить коронавирус в 2021 году
Кадыров призвал Байдена быть мужчиной и поговорить с Путиным
Кадыров призвал Байдена быть мужчиной и поговорить с Путиным
Духовное управление мусульман России одобрило вакцину «Спутник V»
Духовное управление мусульман России одобрило вакцину «Спутник V»
Алексей Воробьев рассказал, как играл в Америке молодого Путина
Алексей Воробьев рассказал, как играл в Америке молодого Путина
Джо Байден споткнулся и упал на трапе “Борта №1” перед вылетом в Джорджию
Джо Байден споткнулся и упал на трапе “Борта №1” перед вылетом в
Стало известно о планах США по «Северному потоку — 2»: «Байден оказался в тупике»
Стало известно о планах США по «Северному потоку — 2»: «Байден
Власти Швейцарии заявили, что новые штаммы COVID-19 более смертельны
Власти Швейцарии заявили, что новые штаммы COVID-19 более смертельны

Топ на сегодня

"Байдену будет сложно". Ждать ли общения лидеров РФ и США в прямом эфире?
"Байдену будет сложно". Ждать ли общения лидеров РФ и США в прямом
Финансист рассказала, как быстро заработать миллион
Финансист рассказала, как быстро заработать миллион
Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России
Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России
Белый дом Псаки: Байден не жалеет о своём ответе на вопрос о Путине
Белый дом Псаки: Байден не жалеет о своём ответе на вопрос о Путине
Канцлер Австрии призвал к скорейшей регистрации вакцины «Спутник V» от SARS-CoV-2 в ЕС
Канцлер Австрии призвал к скорейшей регистрации вакцины «Спутник V»

Еще по теме

Оксана Самойлова опубликовала снимок в купальнике, сделанный старшей дочерью
«Дряблая кожа, растяжки на бедрах»: Оксана Самойлова поправилась на 11 килограммов
Самойлова передумала разводиться с Джиганом
Джиган в третий раз станет отцом