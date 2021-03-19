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Омбудсмен предложила создать особый налоговый режим для индустрии красоты

Омбудсмен предложила создать особый налоговый режим для индустрии красоты
Индустрия красоты в России нуждается в специальном налоговом режиме, который позволил бы ей восстановиться после пандемии коронавируса, сформировать запас прочности и развиваться, рассказала РИА Новости общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей индустрии красоты Нина Литвинова.

"Снижение налоговой нагрузки, в перспективе одного-двух лет, поможет предприятиям не только восстановиться, но и сформировать определенный запас, научиться работать в нормальных и легальных условиях, почувствовать стабильность, настроиться на развитие. Поэтому формирование режима специального налогообложения, чтобы налоги для бьюти-индустрии были посильны – это важная задача", - уверена Литвинова.

Экономика

По материалам: ria.ru
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