Омбудсмен предложила создать особый налоговый режим для индустрии красоты

Анастасия Иванова

Индустрия красоты в России нуждается в специальном налоговом режиме, который позволил бы ей восстановиться после пандемии коронавируса, сформировать запас прочности и развиваться, рассказала РИА Новости общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей индустрии красоты Нина Литвинова.

"Снижение налоговой нагрузки, в перспективе одного-двух лет, поможет предприятиям не только восстановиться, но и сформировать определенный запас, научиться работать в нормальных и легальных условиях, почувствовать стабильность, настроиться на развитие. Поэтому формирование режима специального налогообложения, чтобы налоги для бьюти-индустрии были посильны – это важная задача", - уверена Литвинова.