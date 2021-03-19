"ОМК" выделит 300 миллионов рублей на юбилей Нижнего Новгорода

Лидия Мартынова

АО "ОМК" (Объединенная металлургическая компания) выделит 300 миллионов рублей на благоустройство территории Нижегородской ярмарки к 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Решение было объявлено в пятницу во время рабочего визита министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова на Выксунский металлургический завод (входит в состав "ОМК"), где он вместе с главой региона и председателем совета директоров АО "ОМК" Анатолием Седых осмотрел новый цех предприятия.