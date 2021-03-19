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"ОМК" выделит 300 миллионов рублей на юбилей Нижнего Новгорода

"ОМК" выделит 300 миллионов рублей на юбилей Нижнего Новгорода
АО "ОМК" (Объединенная металлургическая компания) выделит 300 миллионов рублей на благоустройство территории Нижегородской ярмарки к 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Решение было объявлено в пятницу во время рабочего визита министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова на Выксунский металлургический завод (входит в состав "ОМК"), где он вместе с главой региона и председателем совета директоров АО "ОМК" Анатолием Седых осмотрел новый цех предприятия.

Экономика

По материалам: ria.ru
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