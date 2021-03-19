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"Она меня ударила. Я не вытерпел насилия": Ивангай назвал причину расставания с Марьяной Ро

"Она меня ударила. Я не вытерпел насилия": Ивангай назвал причину расставания с Марьяной Ро

25-летний Ивангай назвал причины расставания с Марьяной Ро, пожаловавшись на насилие с ее стороны. Об этом видеоблогер откровенно рассказал в очередном выпуске YouTube-шоу "вДудь".

Ивангай признается, что его роман с Марьяной Ро был невероятно ярким. Однако нервный срыв стал причиной расставания звездной пары.

Не хочу говорить про Марьяну ничего плохого. Но она меня ударила. Я не вытерпел этого насилия, это неприятно, и сдачи никогда не мог дать, а терпеть тоже странно. Я ей это не в укор — хорошо, что она меня ударила, я понял, что не в том месте. Потому что меня бьют — это не нормально.

При этом Ивангай опроверг информацию о том, что он сам якобы поднимал руку на Марьяну Ро и даже приковывал ее к батарее, о чем ранее заявлял ее возлюбленный Фейс.

"Я реально умнее этой парочки. Я очень рад, что они нашли друг друга", — прокомментировал слухи Ивангай.

По признанию блогера, незадолго до расставания он игнорировал Марьяну Ро, так как застрял в делах, которые разруливал, и сам был на срыве. 

"Контракты, блогинг — она паникует, а я, типа, не против паниковать. Сам ушел, ей чемоданы запаковал, купил билеты", — сказал экс-возлюбленный Марьяны Ро.

Ивангай откровенно рассказал о своем непростом эмоциональном состоянии, в котором он находился во время романа с блогершей.

Я понял, что могу кукухой поехать, если продолжу эти отношения. Я в плохом состоянии здоровья еще был. Я был полноватый, Марьяна истерила — я очень хреново выглядел и желтым таким был. Это все накопительное — эти полтора года мы срывались иногда, но могли как-то уладить, а тут накопилось просто. Проблемы не обсуждались, я был достаточно замкнутым для того, чтобы сказать, что я чувствую. Марьяна злилась, привлекала внимание таким образом. Я не понимал, что она хочет.

Как писал NEWSTES, ранее Марьяна Ро рассказала, как стала жертвой педофила-эксгибициониста.

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По материалам: uposters.ru
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