"Она меня ударила. Я не вытерпел насилия": Ивангай назвал причину расставания с Марьяной Ро
25-летний Ивангай назвал причины расставания с Марьяной Ро, пожаловавшись на насилие с ее стороны. Об этом видеоблогер откровенно рассказал в очередном выпуске YouTube-шоу "вДудь".
Ивангай признается, что его роман с Марьяной Ро был невероятно ярким. Однако нервный срыв стал причиной расставания звездной пары.
При этом Ивангай опроверг информацию о том, что он сам якобы поднимал руку на Марьяну Ро и даже приковывал ее к батарее, о чем ранее заявлял ее возлюбленный Фейс.
"Я реально умнее этой парочки. Я очень рад, что они нашли друг друга", — прокомментировал слухи Ивангай.
По признанию блогера, незадолго до расставания он игнорировал Марьяну Ро, так как застрял в делах, которые разруливал, и сам был на срыве.
"Контракты, блогинг — она паникует, а я, типа, не против паниковать. Сам ушел, ей чемоданы запаковал, купил билеты", — сказал экс-возлюбленный Марьяны Ро.
Ивангай откровенно рассказал о своем непростом эмоциональном состоянии, в котором он находился во время романа с блогершей.
Как писал NEWSTES, ранее Марьяна Ро рассказала, как стала жертвой педофила-эксгибициониста.