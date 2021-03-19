"Опора" попросила Минфин не вводить налог на движимое имущество бизнеса

Алексей Вольцев

Глава организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой вновь не вводить налог на движимое имущество, который стал бы бременем для бизнеса. Письмо есть в распоряжении РИА Новости.

Налог на движимое имущество был отменен к 2019 году, решение было принято как компенсационная мера после повышения ставки НДС до 20% с 18%. Силуанов тогда называл налог сложным для бизнеса и дестимулирующим инвестиции, указал Калинин.