Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Орловский чиновник удивился нежеланию граждан работать за 15 тысяч

Орловский чиновник удивился нежеланию граждан работать за 15 тысяч

Руководитель Управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников выразил удивление тем, что жители региона отказываются работать за 15 тысяч рублей в месяц и уезжают в Москву.

"Часть безработных у нас отказываются от предложенных вакансий, хотя далеко не всегда зарплаты минимальные, это и 15 тысяч, и 18 тысяч рублей. Все равно люди порой отказываются, и достаточно часто почему-то", — заявил Сотников на заседании комитета областного Совета народных депутатов.

Чиновник отметил, что орловчане стараются искать работу в столице, где зарплата в несколько раз больше, но выразил надежду на их возвращение, поскольку в области платят белую зарплату.

В беседе с "Рен ТВ" Сотников указал, что число вакансий в базе данных службы занятости превышает число тех, кто не работает, причем на некоторых из них предлагается зарплата выше минимальной.

В администрации Орловской области, комментируя ситуацию, заявили, что слова Сотникова были вырваны из контекста общего доклада, в котором чиновник говорил о дисбалансе на рынке труда, обострившемся в октябре 2020 года. Там объяснили РИА "Новости", что весной 2020 года безработным в качестве поддержки доплачивали по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Однако после того, как в октябре пособие вернулось к стандартным размерам, они стали отказываться от работы с зарплатой в 1,3–1,7 раза выше минимальной — 15–20 тысяч. "Это повод для вопросов, который внешне вызывает удивление, имел в виду Сотников", — говорится в комментарии.

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

В Челябинской области выявлен 141 случай коронавируса
В Челябинской области выявлен 141 случай коронавируса
Двух осужденных будут судить за попытку поднять бунт в Саратовской колонии
Двух осужденных будут судить за попытку поднять бунт в Саратовской
“Справедливую Россию” на Алтае продолжают покидать активисты
“Справедливую Россию” на Алтае продолжают покидать активисты
Байдену предрекли отставку после высказываний о Путине
Байдену предрекли отставку после высказываний о Путине
В Великобритании считают, что РФ есоздает помехи GPS ее военным самолетам
В Великобритании считают, что РФ есоздает помехи GPS ее военным
Россияне передумали отдавать детей в вузы
Россияне передумали отдавать детей в вузы
Более 180 военных атташе в Москве привились «Спутником V»
Более 180 военных атташе в Москве привились «Спутником V»
Российский губернатор ответил Байдену стихами «Не будите русского медведя!»
Российский губернатор ответил Байдену стихами «Не будите русского
"Опора" попросила Минфин не вводить налог на движимое имущество бизнеса
"Опора" попросила Минфин не вводить налог на движимое имущество
На картах Google увидели «закатанного в асфальт подростка»
На картах Google увидели «закатанного в асфальт подростка»
«Это был не секс на одну ночь, а я не проститутка»: любовница Павла Мамаева ответила его жене
«Это был не секс на одну ночь, а я не проститутка»: любовница Павла
Валерий Меладзе своеобразно высказался о скором появлении шестого ребенка
Валерий Меладзе своеобразно высказался о скором появлении шестого

Топ на сегодня

"Хотят сходить с ума? Пусть сходят". Политолог об отношениях с США
"Хотят сходить с ума? Пусть сходят". Политолог об отношениях с США
"Реакция настоящего лидера". Политолог об ответе Путина Байдену
"Реакция настоящего лидера". Политолог об ответе Путина Байдену
Косачев: После отзыва посла России из США Вашингтону следует принести извинения
Косачев: После отзыва посла России из США Вашингтону следует принести
"Байдену будет сложно". Ждать ли общения лидеров РФ и США в прямом эфире?
"Байдену будет сложно". Ждать ли общения лидеров РФ и США в прямом
Финансист рассказала, как быстро заработать миллион
Финансист рассказала, как быстро заработать миллион

Еще по теме

Российский чиновник пожаловался на нежелание людей работать за 15 тысяч рублей
Власти объяснили жалобу чиновника на отказ россиян работать за 15 тысяч рублей
Чиновник вступился за считающего нормой зарплату в 15 тысяч рублей коллегу
В России число безработных сократилось на 36 тысяч человек с 2015 года