Орловский чиновник удивился нежеланию граждан работать за 15 тысяч

Вадим Карасев

Руководитель Управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников выразил удивление тем, что жители региона отказываются работать за 15 тысяч рублей в месяц и уезжают в Москву.

"Часть безработных у нас отказываются от предложенных вакансий, хотя далеко не всегда зарплаты минимальные, это и 15 тысяч, и 18 тысяч рублей. Все равно люди порой отказываются, и достаточно часто почему-то", — заявил Сотников на заседании комитета областного Совета народных депутатов.

Чиновник отметил, что орловчане стараются искать работу в столице, где зарплата в несколько раз больше, но выразил надежду на их возвращение, поскольку в области платят белую зарплату.

В беседе с "Рен ТВ" Сотников указал, что число вакансий в базе данных службы занятости превышает число тех, кто не работает, причем на некоторых из них предлагается зарплата выше минимальной.

В администрации Орловской области, комментируя ситуацию, заявили, что слова Сотникова были вырваны из контекста общего доклада, в котором чиновник говорил о дисбалансе на рынке труда, обострившемся в октябре 2020 года. Там объяснили РИА "Новости", что весной 2020 года безработным в качестве поддержки доплачивали по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Однако после того, как в октябре пособие вернулось к стандартным размерам, они стали отказываться от работы с зарплатой в 1,3–1,7 раза выше минимальной — 15–20 тысяч. "Это повод для вопросов, который внешне вызывает удивление, имел в виду Сотников", — говорится в комментарии.



