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Партнерша Давы по «Танцам со звездами»: «Муж знает, как я его люблю. Ревности не было»

Партнерша Давы по «Танцам со звездами»: «Муж знает, как я его люблю. Ревности не было»

В танцевальном проекте канала «Россия 1» Давид Манукян выступал в паре с Дарьей Палей. Наблюдая за выступлениями артистов многие судачили о том, что между партнерами промелькнула искра.

И сам блогер, и Даша неоднократно опровергали все слухи. Но фанаты продолжади строить предположения. Поговаривали даже, что Дава расстался с Ольгой Бузовой именно из-за привлекательной партнерши. Певица, услышав сплетни, тут же разразилась ругательствами в адрес Палей. «Как циклично! Все шлюхи, которые спят с моими мужчинами, меня блокируют», — написала Бузова на скрине личной страницы танцовщицы в Instagram. 

На днях Даша устроила день общения с подписиками и пообещала им честно ответить на все вопросы. Не обошлось, конечно, и без вопросов по поводу ее партнерства с Давой и отношения к этому супруга. «Муж знает, как я его люблю. Он уверенный в себе мужчина. Поэтому ревности не было. Тем более, что он тренер Давида», — ответила Палей.

Дава восхищается талантом и трудолюбием партнерши по проекту. Он поддержал Дашу после того, как на странице танцовщицы начали писать разъяренные поклонники Ольги, желая поддержать кумира.

«Ты стала для меня примером преданной девушки, которая с трепетом и уважением относится к своему мужчине и своей семье, и, помимо этого, ты профессионал своего дела!» — написал Давид в Instagram.

Даша вышла замуж несколько лет назад. У них с хореографом Алексеем Сильде растет дочь Николь. Как признается танцовщица, супруг ее очень вдохновляет. «Он для меня гений во всех планах. Также вдохновляют успешные люди, которые постоянно развиваются и совершенствуются», — отмечала Палей.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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