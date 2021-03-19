Педагог по вокалу Таравкова высказалась о вокальных данных певицы Ольги Бузовой

Алексей Вольцев

Юлия Таравкова считает, что Ольга Бузова – это хороший продюсерский проект. По её личному мнению, телеведущую нельзя назвать певицей, по одному простому фактору – отсутствие вокальных данных. Таравкова считает, что все свои песни певица вытягивают исключительно за счёт своей интонацией.

“У неё совсем нет опоры, она поёт мимо нот, всё делает лишь на связках. Бузова не владеет даже минимальными умениями исполнителя”, – прокомментировала Юлия в интервью “Комсомольской правде”.

Педагог по вокалу считает Бузову очень целеустремленным человеком. Она посоветовала певице заниматься с педагогом. По мнению Таравковой, телеведущая сможет овладеть всеми нужными вокальными данными за 3 года. Юлия Таравкова считает, что успех Бузовой, в музыкальной сфере, держится лишь за счёт её харизмы и артистичности.

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