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Первые кадры страшного взрыва в Химках

Первые кадры страшного взрыва в Химках

Сегодня около десяти утра прогремел страшный взрыв в Химках. Чрезвычайное происшествие случилось в доме №16 по Зеленой улице. Есть погибшие.

Утечка газа и бытовая рассеянность стали причинами взрыва в жилом доме. Выяснилось, что один житель квартиры поставил чайник на плиту и поднес зажигалку. В этот момент прогремел взрыв. Мужчина получил легкие травмы, в отличии от других жителей дома. На настоящий момент известно, что трехлетний ребенок и двое мужчин скончались. В больницу доставлено около 10 человек, в том числе и несовершеннолетний, которого извлекли из-под завалов.



СК уже возбудил уголовное дело по факту гибели трех человек. Сейчас пострадавших размещают в соседней школе. Жителям дома предоставят бесплатное проживание в гостиницах, так как будет вестись обследование помещений и ремонт. Губернатор Андрей Воробьев уже прибыл на место взрыва, чтобы оказать помощь пострадавшим, а семьям погибших выделят денежную компенсацию.

«Наша задача сейчас максимально разобрать завалы. Тем, кто пострадал, оказывается медицинская помощь. В течение нескольких дней обследуется подъезд. Все, что случилось, мы ликвидируем с гарантией безопасности», — заявил Воробьев.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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