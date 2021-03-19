Первые кадры страшного взрыва в Химках

Алексей Вольцев

Сегодня около десяти утра прогремел страшный взрыв в Химках. Чрезвычайное происшествие случилось в доме №16 по Зеленой улице. Есть погибшие.

Утечка газа и бытовая рассеянность стали причинами взрыва в жилом доме. Выяснилось, что один житель квартиры поставил чайник на плиту и поднес зажигалку. В этот момент прогремел взрыв. Мужчина получил легкие травмы, в отличии от других жителей дома. На настоящий момент известно, что трехлетний ребенок и двое мужчин скончались. В больницу доставлено около 10 человек, в том числе и несовершеннолетний, которого извлекли из-под завалов.

В 10:27 поступило сообщение о том, что на 8 этаже в доме 16 по улице Зеленая городского округа Химки произошел бытовой взрыв.



Подробнее:https://t.co/Y240FXeELt pic.twitter.com/T4nJbccRCL — admhimki (@admhimki1) March 19, 2021

Химки. Старший по дому рассказал о проверках газового оборудования в доме и о пострадавших семьях pic.twitter.com/A34Yh3e81K — Ученик Штирлица (@moments_Spring) March 19, 2021

Сильный взрыв (точнее хлопок) прогремел в подмосковном городе Химки. Я так понял дебаты уже начались Дед сказал может в пятницу и понедельник. Ждем теперь понедельника. pic.twitter.com/s9hQCzNf0E — Вован Крымский. (@vad660) March 19, 2021

СК уже возбудил уголовное дело по факту гибели трех человек. Сейчас пострадавших размещают в соседней школе. Жителям дома предоставят бесплатное проживание в гостиницах, так как будет вестись обследование помещений и ремонт. Губернатор Андрей Воробьев уже прибыл на место взрыва, чтобы оказать помощь пострадавшим, а семьям погибших выделят денежную компенсацию.

«Наша задача сейчас максимально разобрать завалы. Тем, кто пострадал, оказывается медицинская помощь. В течение нескольких дней обследуется подъезд. Все, что случилось, мы ликвидируем с гарантией безопасности», — заявил Воробьев.