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Песков ответил на вопрос о возможном переназначении Памфиловой в ЦИК

Песков ответил на вопрос о возможном переназначении Памфиловой в ЦИК
Документы о назначении новых членов ЦИК России по президентской квоте пока не выпущены, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопросы журналистов, принял ли Владимир Путин решение по президентской квоте в новый состав ЦИК и войдет ли в нее нынешняя глава комиссии Элла Памфилова.

"Мы пока не выпускали соответствующего президентского документа, как только мы его выпустим - вы узнаете решение президента", - сказал Песков, отвечая на вопрос.

Полномочия действующего состава ЦИК России истекают 28 марта. Состав комиссии формируется путем утверждения трех "пятерок" от Госдумы, Совета Федерации и президента РФ. Госдума и СФ уже представили и утвердили свои кандидатуры.

Политика

По материалам: ria.ru
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