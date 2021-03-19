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Песков прокомментировал слова Кадырова об обращении к Путину

Песков прокомментировал слова Кадырова об обращении к Путину
Любой россиянин может обратиться к президенту РФ Владимиру Путину, но в информационных спорах законом уже предусмотрен необходимый арсенал юридических и правовых средств, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова про обращение к Путину по поводу публикаций "Новой газеты".

В понедельник "Новая газета" опубликовала второй с начала года материал с данными о якобы внесудебных казнях в Чечне. После публикаций бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни обратились к Путину с просьбой обратить внимание на "нападки" этого издания в адрес сотрудников подразделения. Песков сказал, что это обращение не по адресу: президент не является судебным органом и не может принимать судебные решения. Он рекомендовал задействовать юридические процедуры и инструменты. В ответ Кадыров написал в своем Telegram-канале, что озадачен этими высказываниями Пескова. Глава республики уверен, что люди могут обращаться к президенту по вопросам, которые их волнуют.

Россия

По материалам: ria.ru
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