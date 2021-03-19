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Песков прокомментировал замечание ему от Кадырова насчет жалобы Путину

Песков прокомментировал замечание ему от Кадырова насчет жалобы ПутинуФото: пресс-служба Администрации президента РФ

В Кремле согласны со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что любой россиянин имеет право пожаловаться президенту, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на замечание Кадырова в свой адрес. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 19 марта.

Песков отметил, что в обращении Кадырова речь идет о конкретном вопросе. «Вопрос очень серьезный и, безусловно, при наличии желания оспаривать ту или иную информацию у нас законом предусмотрен весь арсенал средств — юридический и правовой», — отметил пресс-секретарь.

Накануне Кадыров написал в своем Telegram-канале, что считает правом любого гражданина обратиться к президенту. Так он отреагировал на заявление пресс-секретаря относительно жалобы чеченского спецназа к президенту по поводу публикаций «Новой газеты». Песков заявил, что она направлена не по адресу и посоветовал обратиться в суд.

«Господин Песков, Вы меня озадачили! Оказывается, граждане России, наши с Вами соотечественники, не могут обратиться к своему президенту, гаранту Конституции Владимиру Путину», — написал глава Чечни.

17 марта бойцы полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова обратились к Путину с просьбой обратить внимание на «гнусные нападки фейкового издания».

В свою очередь, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов ответил на заявление главы Чечни цитатой Путина: «кто обзывается, тот сам так называется». Муратов также заявил, что после «личностных и неприемлемых выпадов в адрес газеты Кадырову придется отвечать за свои слова в суде».

Россия

По материалам: lenta.ru
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