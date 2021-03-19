Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Песков рассказал о подготовке парада Победы

Песков рассказал о подготовке парада ПобедыФото: Илья Питалев / РИА Новости

Парад Победы на Красной площади в этом году состоится в обычном формате, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в пятницу, 19 марта.

«Но что касается присутствия зрителей, что касается количества зрителей и так далее — это, конечно, будет связано с теми нормами, которые будут определены во взаимодействии с Роспотребнадзором», — сказал Песков.

Он добавил, что сейчас эпидемиологическая ситуация вселяет оптимизм, но расслабляться преждевременно.

В 2020 году традиционный парад 9 мая отменили из-за пандемии коронавируса. В этот день состоялась лишь воздушная часть парада — над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов. Сухопутная часть состоялась 24 июня. В Москве праздничное мероприятие длилось 1 час 15 минут и состояло из трех частей: в самом начале прошлись пешие и механизированные колонны, а затем гости посмотрели авиапредставление.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Какие выводы сделал Вашингтон после заявления Путина? Мнения экспертов
Какие выводы сделал Вашингтон после заявления Путина? Мнения экспертов
Россияне столкнулись с новым видом мошенничества в сети
Россияне столкнулись с новым видом мошенничества в сети
Роскомнадзор назвал причины сбора личных данных россиян
Роскомнадзор назвал причины сбора личных данных россиян
Россию обвинили в попытках заглушить связь у британских военных самолетов
Россию обвинили в попытках заглушить связь у британских военных
Бывшая Тимати ждет первенца от тренера, бросившего ради нее беременную невесту
Бывшая Тимати ждет первенца от тренера, бросившего ради нее
Стримеров могут заставить платить налоги с донатов
Стримеров могут заставить платить налоги с донатов
Первые кадры страшного взрыва в Химках
Первые кадры страшного взрыва в Химках
Песков рассказал о подготовке парада Победы
Песков рассказал о подготовке парада Победы
Кремль отреагировал на обвинения Евросоюза в адрес Путина
Кремль отреагировал на обвинения Евросоюза в адрес Путина
Число погибших в Подмосковье после взрыва в жилом доме увеличилось до четырех
Число погибших в Подмосковье после взрыва в жилом доме увеличилось до
Украина собралась вводить требование негативного ПЦР-теста для въезда в страну
Украина собралась вводить требование негативного ПЦР-теста для въезда
Роль традиций в работе педагогов обсудили на круглом столе в рамках конкурса «Учитель будущего»
Роль традиций в работе педагогов обсудили на круглом столе в рамках

Топ на сегодня

"Реакция настоящего лидера". Политолог об ответе Путина Байдену
"Реакция настоящего лидера". Политолог об ответе Путина Байдену
"Байдену будет сложно". Ждать ли общения лидеров РФ и США в прямом эфире?
"Байдену будет сложно". Ждать ли общения лидеров РФ и США в прямом
Финансист рассказала, как быстро заработать миллион
Финансист рассказала, как быстро заработать миллион
В США решают внутренние задачи путем обвинения других стран, заявил Путин
В США решают внутренние задачи путем обвинения других стран, заявил
Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России
Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России

Еще по теме

Т-34 на параде Победы едва не въехал в зрителей
В Москве на Красной площади прошла генеральная репетиция военного парада
В Кремле ответили на вопрос о переносе парада Победы в Москве
День парада Победы 24 июня будет объявлен выходным, ожидает Песков