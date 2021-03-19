По делу о хищении ₽10 млрд задержаны 11 экс-руководителей энергокомпаний

Вадим Карасев

Сотрудники полиции задержали 11 бывших руководителей региональных энергосбытовых компаний, которые подозреваются в хищении денег у производителей электроэнергии и сетевых компаний, входящих в ПАО "Россети". Об этом сообщила на брифинге представитель МВД Ирина Волк.

Это бывшие руководители региональных энергосбытовых компаний ПАО "Архэнергосбыт", ПАО "Вологдаэнергосбыт", АО "Роскоммунэнерго", АО "Хакасэнергосбыт", ПАО "Челябэнергосбыт" Илья Шульгин, Елизавета Сахно, Вадим Литвинов, Светлана Никодимова, Елена Дормидонова, Владимир Гайлит, а также работники указанных организаций и бывший управляющий АКБ "Мосуралбанк" Николай Корнеев. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения.

Согласно версии следствия, подконтрольные сообществу сбытовые компании осуществляли непрофильную финансовую деятельность, в частности выдавали займы, приобретали векселя и акции, вносили деньги в уставной капитал сторонних юрлиц, заключали договоры уступки права требования. Эти операции финансировались за счет технических кредитов, которые выдавал АКБ "Мосуралбанк". Руководители преступной организации действовали под прикрытием АО "Межрегионсоюзэнерго", которое возглавляли Эльдар Османов, Юрий Шульгин и Баграт Катальянц.

Своими действиями злоумышленники создали формальные основания для вывода денег из оборота единой энергосистемы России на счета частных лиц и подконтрольных соучастникам коммерческих организаций.



"Искусственно создаваемая сбытовыми компаниями кредиторская задолженность перед вышеуказанными контрагентами погашалась за счет средств, полученных от потребителей электрической энергии. При этом оплата за услуги поставщиков энергоресурсов не осуществлялась под предлогом дефицита оборотных средств", — уточнила Волк.

Ущерб от действий мошенников оценивается в 10 млрд рублей за период с 2004 по 2019 год. Эти деньги должны были использоваться для оптовых закупок электроэнергии у генерирующих компаний, выполнения государственных инвестиционных программ в сфере энергетики, модернизации и поддержания работоспособности технических сетей и иных расходов, связанных с обеспечением безопасности электроэнергетики. Вместо этого средства были выведены на заграничные счета подконтрольных фигурантам фирм.



