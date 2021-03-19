Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

По делу о хищении ₽10 млрд задержаны 11 экс-руководителей энергокомпаний

По делу о хищении ₽10 млрд задержаны 11 экс-руководителей энергокомпаний

Сотрудники полиции задержали 11 бывших руководителей региональных энергосбытовых компаний, которые подозреваются в хищении денег у производителей электроэнергии и сетевых компаний, входящих в ПАО "Россети". Об этом сообщила на брифинге представитель МВД Ирина Волк.

Это бывшие руководители региональных энергосбытовых компаний ПАО "Архэнергосбыт", ПАО "Вологдаэнергосбыт", АО "Роскоммунэнерго", АО "Хакасэнергосбыт", ПАО "Челябэнергосбыт" Илья Шульгин, Елизавета Сахно, Вадим Литвинов, Светлана Никодимова, Елена Дормидонова, Владимир Гайлит, а также работники указанных организаций и бывший управляющий АКБ "Мосуралбанк" Николай Корнеев. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения.

Согласно версии следствия, подконтрольные сообществу сбытовые компании осуществляли непрофильную финансовую деятельность, в частности выдавали займы, приобретали векселя и акции, вносили деньги в уставной капитал сторонних юрлиц, заключали договоры уступки права требования. Эти операции финансировались за счет технических кредитов, которые выдавал АКБ "Мосуралбанк". Руководители преступной организации действовали под прикрытием АО "Межрегионсоюзэнерго", которое возглавляли Эльдар Османов, Юрий Шульгин и Баграт Катальянц.

Своими действиями злоумышленники создали формальные основания для вывода денег из оборота единой энергосистемы России на счета частных лиц и подконтрольных соучастникам коммерческих организаций.

"Искусственно создаваемая сбытовыми компаниями кредиторская задолженность перед вышеуказанными контрагентами погашалась за счет средств, полученных от потребителей электрической энергии. При этом оплата за услуги поставщиков энергоресурсов не осуществлялась под предлогом дефицита оборотных средств", — уточнила Волк.

Ущерб от действий мошенников оценивается в 10 млрд рублей за период с 2004 по 2019 год. Эти деньги должны были использоваться для оптовых закупок электроэнергии у генерирующих компаний, выполнения государственных инвестиционных программ в сфере энергетики, модернизации и поддержания работоспособности технических сетей и иных расходов, связанных с обеспечением безопасности электроэнергетики. Вместо этого средства были выведены на заграничные счета подконтрольных фигурантам фирм.


Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

Разбойное нападение на рынке «7-й километр» в Одессе: бандиты похитили более 10 млн гривен
Разбойное нападение на рынке «7-й километр» в Одессе: бандиты
Премьер Италии согласился с мнением Меркель о «Спутнике V»
Премьер Италии согласился с мнением Меркель о «Спутнике V»
Захарова прокомментировала падение Байдена при подъеме на борт номер один
Захарова прокомментировала падение Байдена при подъеме на борт номер
«Спутник V» предложили производить в Монголии
«Спутник V» предложили производить в Монголии
Песков прокомментировал замечание ему от Кадырова насчет жалобы Путину
Песков прокомментировал замечание ему от Кадырова насчет жалобы Путину
Раскрыта дата внедрения электронных паспортов с чипами в России
Раскрыта дата внедрения электронных паспортов с чипами в России
Названо имя кандидата на должность посла России в Белоруссии
Названо имя кандидата на должность посла России в Белоруссии
Корабли НАТО потеряли российскую подлодку
Корабли НАТО потеряли российскую подлодку
Кристина Асмус снялась без лифчика, показав свои торчащие соски
Кристина Асмус снялась без лифчика, показав свои торчащие соски
По делу о хищении ₽10 млрд задержаны 11 экс-руководителей энергокомпаний
По делу о хищении ₽10 млрд задержаны 11 экс-руководителей
Минобороны сообщило о готовящейся инсценировке химической атаки в Сирии
Минобороны сообщило о готовящейся инсценировке химической атаки в
Дарья Палей рассказала о ревности мужа к Даве
Дарья Палей рассказала о ревности мужа к Даве

Топ на сегодня

Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России
Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России
Финансист рассказала, как быстро заработать миллион
Финансист рассказала, как быстро заработать миллион
Белый дом Псаки: Байден не жалеет о своём ответе на вопрос о Путине
Белый дом Псаки: Байден не жалеет о своём ответе на вопрос о Путине
Канцлер Австрии призвал к скорейшей регистрации вакцины «Спутник V» от SARS-CoV-2 в ЕС
Канцлер Австрии призвал к скорейшей регистрации вакцины «Спутник V»
Путин поздравил россиян с днем воссоединения с Крымом
Путин поздравил россиян с днем воссоединения с Крымом

Еще по теме

Тверской суд арестовал гендиректора компании «Интекс» группы «Сумма» Максидова
Бывшего замглавы Минкультуры Пирумова задержали по делу о хищении
Экс-сотрудников «Роснефти» задержали по подозрению в мошенничестве на 300 млн рублей
Правительство обсудит проект о лицензировании энергосбытовых компаний