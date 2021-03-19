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По итогам 2021 года темпы роста экономики Москвы могут выйти на уровень до начала пандемии COVID-19

Принятые во время пандемии коронавируса управленческие решения позволили Москве не только поддержать свою городскую экономику, но и сохранить неплохую инвестиционную активность.

Объем поддержки экономики города Москвы в рамках всех принятых федеральных и городских антикризисных мер составил, в общей сложности, около семи миллиардов долларов. В настоящий момент уже все отрасли экономики постоянно открыты и полноценно сейчас функционируют, довольно активно восстанавливается общий потребительский спрос. По приведенным словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, это все позволяет теперь надеяться на то, что уже по итогам этого 2021 года темпы роста экономики города Москвы вполне смогут выйти на уровень до начала пандемии коронавируса.

«Если сложить сейчас общий объем мер поддержки, которые приняло за время пандемии федеральное правительство и правительство города, то получается уже цифра порядка семи миллиардов долларов. Почти весь этот объем средств был недавно уже использован предпринимателями. В целом мы сейчас видим, что с задачей по спасению городской экономики и по ее серьезному поддержанию в режиме коронавирусных ограничений нам удалось на данный момент справиться достаточно успешно», — сообщил Владимир Ефимов на проходящем онлайн-форуме «COVID-19 vs Economy: города в условиях новых глобальных вызовов».

Сообщение По итогам 2021 года темпы роста экономики Москвы могут выйти на уровень до начала пандемии COVID-19 появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Россия / Главные новости

По материалам: sm.news
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