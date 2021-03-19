Почему произошел мировой сбой социальных сетей? Будет ли он когда-нибудь восстановлен?

Лидия Мартынова

Пользователи сети задаются вопросом, что именно послужило сбоем всех популярных социальных сетей (Instagram, Facebook и Whatsapp). Юзеры описывают проблему практически одинаково: пользователи, заходя на главную страницу instagram.com, видят ошибку «5xx Server Error». При попытке воспользоваться функциями внутри личного профиля с мобильного телефона — красную надпись «Невозможно обновить ленту» с располагающимся рядом восклицательным знаком.

«UPD. 21:07 мск. При попытке зайти в инстаграм пользователям пишет: «Извините, что-то пошло не так. Мы работаем над этим и исправим, как только сможем». UPD. 21:10 мск. Доступ к инстаграму возобновлен», — делился обновлениями портал «sport24» несколько минут назад, однако, юзеры не прекратили жаловаться на отсутствие сети и невозможность обновления страниц.

Почему возникли неполадки? Создатели мировых мессенджеров пока затрудняются ответить на данный вопрос, однако, делают все возможное, чтобы исправить проблему и избавить своих пользователей от дискомфорта. Известно, что первые жалобы на отсутствие сети появились у европейских жителей около 20:00 по московскому времени. Информация поступила из Германии, Чехии, Польши, Италии и Словакии. На территории России больше всего сбоев было зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге.