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Поклонники в нетерпении – новый фильм о Гарри Поттере

Картина «Семейство Мраксов» повествует о происхождении и истории фамильного дома главного злодея франшизы — лорда Волан-де-Морта. Поклонники Гарри Поттера с нетерпением ждут фильм об увлекательных фэнтези-приключениях.

Фанаты поттерианы знают Волан-де-Морта как могущественного темного волшебника, обладающего огромной магической силой и почти достигшего бессмертия при помощи крестражей. В новой киноленте, съемки которой завершились во Франции, зрители узнают, что не все предки темного лорда были злодеями, а также другие увлекательные тайны прошлого.  

Принадлежащие к древнему роду чистокровных волшебников, наследники Салазара Слизерина, последние потомки семьи Гантов (Мраксов) ютятся в жалкой хижине. По сюжету начальник отдела магического правопорядка Министерства магии Боб Огден пришел с повесткой на сына Морфина. Он обвиняется в том, что заколдовал магла. Глава подразделения встречает девушку Меропу Гант, которая наблюдает из окна за маглом Томом Реддлом-старшим. Боб сначала ничего не понимает, но предчувствует некий недобрый расклад для рождения лорда Волан-де-Морта, самого темного волшебника всех времен.

Из-за пандемии коронавируса работа над фильмом, режиссером которого выступил Жорис Фокон Гримо, велась около двух лет. Съемки прошли во Франции на английском языке. Роль Волан-де-Морта сыграл известный французский актер Максанс Дане-Фовель, также в картине появится русско-французская актриса Агата Максимова.

За первый месяц официальный трейлер «Семейства Мраксов» собрал больше полумиллиона просмотров, а новость о свежем кинопроизведении поттерианы облетела все крупнейшие издания мира. 

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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