Полиция приготовила водителям «сюрприз» на трассе Киев — Одесса: понравится не всем

Анастасия Иванова

В Николаевской области начала работать система автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом МВД Украины сообщило в своем Telegram.

Первая в регионе камера фиксации правонарушений, которая будет контролировать соблюдение правил ПДД в автоматическом режиме, заработает с понедельника, 22 марта, на дороге М-05 (Киев — Одесса) на 294 км + 260 (47.974 214 384 30.309 845 019), пгт Кривое Озеро в направлении Киева.

«Местоположение камеры автофиксации выбрали из-за большого количества выявленных нарушений скоростного режима, которые приводили к аварийным ситуациям и ДТП», — говорится в сообщении МВД.

Напомним, в Киеве такая система заработала с 1 июня 2020 года, а с 15 февраля 2021 года в столице запустили систему фиксации нарушений ПДД на полосе общественного транспорта.

А на днях в силу вступил закон, существенно ужесточивший ответственность участников движения (причем не только водителей, но также пешеходов и велосипедистов) за наиболее распространенные виды нарушений Правил дорожного движения (ПДД). Кроме того, введена уголовная ответственность за ДТП, совершенные пьяными водителями с ограничением прав водителей во время их контактов с сотрудниками патрульной полиции.

