Полиция взяла в кольцо «Аскания-Нова»: что происходит

Алексей Вольцев

Полиция Херсонской области организовала объезд земель, прилегающих к территории заповедника «Аскания-Нова». Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Херсонской области.

Так, инспекторы будут контролировать движение транспорта, задействованного для сельскохозяйственных работ, и при наличии случае сомнений в безопасности вносимых в землю удобрений и гербицидов на место будет срочно выезжать следственно-оперативная группа и вызываться специалисты Госпотребслужбы.

Как сообщил начальник местного отделения полиции Сергей Ященко, расследование уголовных производств, открытых по ч.2 ст. 239 Уголовного кодекса Украины «Загрязнение или порча земель», находится на контроле руководства областной полиции. В рамках досудебного расследования полицейскими в сотрудничестве с экологами уже были проверены фермерские хозяйства, земли которых прилегают к границам заповедника.

В частности, были взяты пробы грунта и обнаруженного на месте зерна для проведения экспертиз на количественное содержание ядохимикатов.

Полиция контролирует ход сельхозработ

«В настоящее время исследования еще продолжаются», — говорится в заявлении херсонской полиции.

Напомним, за одни сутки в «Аскании-Нова» погибли 18 серых журавлей и 20 огарей. У всех присутствовали внешние признаки отравления препаратом группы бродифакум.

Фото Полиции Херсонской области