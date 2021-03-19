Польша на фоне критического роста новых случаев COVID объявила национальный локдаун

Вадим Карасев

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский объявил на пресс-конференции о введении в стране национального локдауна.

Предварительно, ограничительные меры продлятся с 20 марта до 9 апреля. Решение принято в связи со значительным ростом числа новых случаев COVID-19 по всей стране. Недзельский уточнил, что "британский" штамм коронавируса обнаружен уже у 52% новых больных, и не исключил ужесточения ограничений к Пасхе (отмечается в этом году 4 апреля), если ситуация ухудшится.

До этого ограничения действовали в четырех воеводствах Польши, в том числе в Варшаве, однако правительство решило распространить их на всю страну. В рамках локдауна будут закрыты отели (за исключением мест размещения для рабочих), торговые центры, кинотеатры, театры, концертные залы, оперы, музеи, горнолыжные трассы, бассейны, аквапарки, спортзалы, сауны, рестораны, бары, теннисные корты и казино. Работу традиционно продолжат продуктовые магазины и аптеки, а также киоски прессы.

17 марта число новых случаев COVID-19 в Польше превысило 25 тысяч. Это максимальный показатель с ноября.

