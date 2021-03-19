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Пользователи пожаловались на сбой в работе МТС и МГТС

Пользователи пожаловались на сбой в работе МТС и МГТСФото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Пользователи телекоммуникационной компании МГТС и оператора связи МТС сообщили о сбоях. На неполадки они пожаловались на сайте DownDetector.

Как отмечается на портале, проблемы в работе МТС и МГТС начались около 15:00. 96 процентов пользователей МГТС, которые сообщили о неполадках, отметили, что у них не работает интернет. Большинство жалоб поступило от абонентов из Москвы.

Неполадки в работе МТС коснулись работы широкополосного интернета, мобильного интернета и мобильной связи. С проблемами столкнулись пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других крупных городов.

Ранее в марте клиенты «Ростелекома» массово сообщили о сбоях в работе сервисов компании. Многие из них остались без доступа к интернету, у некоторых перестало работать онлайн-телевидение.

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По материалам: lenta.ru
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