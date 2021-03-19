Пользователи YouTube смогут проверить свои видео на нарушение авторских прав до загрузки

Вадим Карасев

Сервис YouTube ввел новую функцию Checks, которая позволяет проверять видео на нарушение авторских прав до публикации. Она поможет авторам видеороликов в монетизации и в случае нахождения нарушений предложит возможные способы решения проблем.

Таким образом, пользователи получат возможность не только отредактировать ролики, но и оспорить результаты, если посчитают, что система ошиблась. Проверка будет проходить с помощью собственной системы идентификации авторских прав компании и займет всего лишь несколько минут.

Нововведение не является обязательным для использования и публиковать контент можно без него. Представитель видеохостинга добавил, что проверка не защищает от возможных жалоб пользователей на нарушения правил платформы.

Ранее NEWSTES писал о планах правительства по увеличению объема средств, собираемых в виде налогов с иностранных IT-компаний. Новые правила коснутся таких массовых сервисов, как Google, YouTube, Amazon, Booking.com и других.