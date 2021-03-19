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Посол США Дэвид Саттерфилд: Турция должна отказаться от С-400

Как сообщает портал tass.ru, на одном из последних выступлений посол США в Турции Дэвид Саттерфилд объявил, что страна должна отказаться от российских ЗРС С-400.

Такое решение является единственным возможным для того, чтобы уладить разногласия с Вашингтоном. Как заявил Саттерфилда, такое решение является “не личным подходом, а соответствующим [американскому] законодательству требованием”.

Напомним, в начале марта 2021 года главой Управления оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром было озвучено, что Анкара думает о возможном приобретении у РФ второго полка ЗРС С-400. Первый договор Турции с Россией был заключен в 2017 году. Тогда приобретение С-400 вызвало негативную реакцию у НАТО. Страна получила угрозы введения санкций, однако на Эрдогана такое давление не подействовало и от контракта он не отказался.

Сообщение Посол США Дэвид Саттерфилд: Турция должна отказаться от С-400 появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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