Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Предсказано место прямого военного столкновения России и НАТО

Предсказано место прямого военного столкновения России и НАТО

Предсказано место прямого военного столкновения России и НАТОЭдуард ЛозанскийФото: Максим Блинов / РИА Новости

Украина может стать местом прямого военного столкновения России и НАТО. Таким прогнозом поделился глава Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с «Лентой.ру».

Он заявил, что при администрации Джо Байдена не следует ожидать улучшения отношений между США и Россией. «Более того, нарастание напряженности на украинском направлении может привести к тому, чего все мы так опасаемся — прямому военному столкновению России, США и НАТО с непредсказуемыми последствиями», — заявил эксперт.

Лозанский предсказал, что «местом зарождения глобальной катастрофы» может стать Украина из-за интересов Байдена в стране. Эксперт также напомнил о существовании большого досье компроматов о связях американского лидера с экс-президентом Украины Петром Порошенко и другими политиками, а также продолжающемся расследовании по делу работавшей на Украине нефтегазовой компании Burisma, где сын Байдена Хантер занимал пост члена совета директоров.

В отношениях России и США наступил новый кризис после того, как президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и добавил, что тот заплатит, если окажется виновен. В той же беседе Байден допустил резкое высказывание в адрес российского президента.

После заявлений американского лидера посла России в США Анатолия Антонова пригласили в Москву для ревизии российско-американских отношений. В Кремле же констатировали нежелание Джо Байдена налаживать отношения с Москвой.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Набиуллина объяснила рост цен на туристические путевки
Набиуллина объяснила рост цен на туристические путевки
Чимин страдает от угроз хейтеров: «Они ненавидят меня за любовь к косметике»
Чимин страдает от угроз хейтеров: «Они ненавидят меня за любовь к
Сын Джоли и Питта даст показания против отца о домашнем насилии
Сын Джоли и Питта даст показания против отца о домашнем насилии
Регина Тодоренко неизлечимо больна
Регина Тодоренко неизлечимо больна
Собчак обвинила журналистов во вранье об интервью со скопинским маньяком
Собчак обвинила журналистов во вранье об интервью со скопинским
Пользователи пожаловались на сбой в работе МТС и МГТС
Пользователи пожаловались на сбой в работе МТС и МГТС
Путин назначил пятерку членов ЦИК
Путин назначил пятерку членов ЦИК
Предсказано место прямого военного столкновения России и НАТО
Предсказано место прямого военного столкновения России и НАТО
В Европе заявили о нехватке вакцин для предотвращения третьей волны
В Европе заявили о нехватке вакцин для предотвращения третьей волны
Германия отреагировала на слова Байдена о Путине
Германия отреагировала на слова Байдена о Путине
Набиуллина подала сигнал с помощью ястреба
Набиуллина подала сигнал с помощью ястреба
Десятки миллионов людей оказались за чертой бедности
Десятки миллионов людей оказались за чертой бедности

Топ на сегодня

"Реакция настоящего лидера". Политолог об ответе Путина Байдену
"Реакция настоящего лидера". Политолог об ответе Путина Байдену
"Байдену будет сложно". Ждать ли общения лидеров РФ и США в прямом эфире?
"Байдену будет сложно". Ждать ли общения лидеров РФ и США в прямом
Финансист рассказала, как быстро заработать миллион
Финансист рассказала, как быстро заработать миллион
Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России
Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России
Белый дом Псаки: Байден не жалеет о своём ответе на вопрос о Путине
Белый дом Псаки: Байден не жалеет о своём ответе на вопрос о Путине

Еще по теме

Экс-глава Пентагона признал ошибкой расширение НАТО на восток
Трамп заявил, что его встреча с Путиным может пройти после саммита НАТО в Хельсинки
Юнкер исключил возможность вступления Украины в ЕС и НАТО в ближайшие 20 лет
Финляндия опровергла секретные консультации с Россией по НАТО