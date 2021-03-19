Представлен ролик о создании визуальных спецэффектов для второго сезона сериала «Мандалорец»

Лидия Мартынова

Закулисный видеоролик с визуальными эффектами 2-го сезона «Мандалорца» показывает, что всё не так, как кажется. Поскольку «Мандалорец» рассказывает о приключениях Дина Джарина (Педро Паскаль) и Грогу в далекой-далекой галактике, это, естественно, имеет беспрецедентный размах и масштаб для телесериала. Вдобавок, производство сериала Disney+ почти полностью происходит в студиях, поэтому команда по визуальным эффектам шоу должна проделать большую работу, используя реквизит, аниматронику и эффекты, чтобы оживить шоу. Об этом рассказал портал Screenrant. Заключительный эпизод второго сезона под названием «Глава 16: Спасение» вышел в эфир в декабре прошлого года.

Теперь закулисный ролик, выпущенный Industrial Light & Magic, показывает, что всё не так, как кажется во 2 сезоне «Мандалорец», а также демонстрирует их работу с визуальными эффектами, которые оживляют шоу, например, крайт-дракон. Тем не менее, в короткометражке, как ни странно, не говорится о том, как умер Марк Хэмилл, чтобы появиться в финале сезона. Посмотрите ролик ниже:

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