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Премьер Италии согласился с мнением Меркель о «Спутнике V»

Премьер Италии согласился с мнением Меркель о «Спутнике V»Марио ДрагиФото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Премьер-министр Италии Марио Драги согласился с мнением канцлера Германии Ангелы Меркель о возможности самостоятельной закупки российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в случае, если Евросоюз не достигнет общего решения по этому вопросу. Об этом сообщает ТАСС.

Драги назвал «нормальным прагматизмом» заявление Меркель о том, что Германия самостоятельно одобрит «Спутник V» и закупит препарат, если этого не сделает Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА), и заявил, что Рим допускает принятие аналогичной меры. «Нужно опираться на европейское единство, но если оно не достигается, нужно делать по-другому», — резюмировал он в ходе своей пресс-конференции в качестве премьер-министра Италии.

Ранее 19 марта канцлер Германии Ангела Меркель допустила самостоятельные закупки Германией российской вакцины против коронавируса «Спутник V», если Евросоюз не достигнет общего решения. По мнению Меркель, Европа должна использовать любую вакцину, допущенную Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). «Если дело не дойдет до таких европейских закупок, а признаки, что это произойдет, есть, то мы должны будем пойти по германскому пути в одиночку», — добавила она.

До этого представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант объявила о начале третьей волны коронавируса в Европе. Она отметила, что в разных странах темпы распространения заболевания отличаются. Тем не менее она призвала ускорить процесс вакцинации. При этом министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан предупредил о недостатке вакцин в Европе для предотвращения третьей волны. По его словам, даже если поставки вакцин в ЕС стабилизируются, на вакцинацию всех групп риска уйдет не меньше нескольких недель.

В мире

По материалам: lenta.ru
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