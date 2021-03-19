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Продолжение скандала с Арми Хаммером: «Я думала, что умру от его насилия»

Продолжение скандала с Арми Хаммером: «Я думала, что умру от его насилия»

Скандал вокруг актера Арми Хаммера  (Armie Hammer) не утихает. Каждую неделю появляются новые подробности его жестоких сексуальных желаний по отношению к жертвам. На этот раз его бывшая девушка рассказала, как парень ее чуть не убил.

Девушка по имени Эффи Ангелова (Effie Angelova) выдвинула против Арми Хаммера обвинения в изнасиловании. По словам пострадавшей, страшная история произошла с ней в 2017 году. Арми ее бил головой об стену на протяжении четырех часов. Эффи думала, что умрет.


«Арми Хаммер насиловал меня в течение четырех часов в Лос-Анджелесе. Во время этого он несколько раз бил меня головой об стену, оставлял синяки на лице, а также применял ко мне другие акты насилия, на которые я не соглашалась. Я пыталась сбежать, но он не позволял мне», – заявила Эффи.

Сам Арми отрицает эту информацию. Его адвокат рассказал журналистам, что Эффи сама просила заняться с ней извращенным сексом. В качестве доказательств была предоставлена переписка, в которой девушка описывала, что Арми должен с ней сделать.

К слову, на фоне скандала Хаммер покинул свой особняк и скрылся.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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