Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России

Алексей Вольцев

Президент США Джо Байден не будет смягчать выражения в отношении России, заявила его пресс-секретарь Джен Псаки.





"Мы не будем сидеть, терпеть и отводить взгляд, когда российские власти вмешиваются в наши выборы, когда они назначают награды за наших солдат - мы это изучаем - когда они предпринимают пагубные действия против нашей страны. Так что президент будет прям. Он будет предпринимать действия, когда это необходимо. И он не будет смягчать слова или сдерживаться, когда эти слова нужно сказать", - сказала Псаки в интервью MSNBC.

"Дипломатия работает таким образом… что если не сдерживаться и быть откровенным, то выражаешь обеспокоенность там, где она есть, и ищешь возможности совместной работы. А с Россией есть возможности совместной работы по ядерному нераспространению… Мы это изучим", - сказала Псаки.

Россия в прошлом опровергала все обвинения, перечисленные Псаки.