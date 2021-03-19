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Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России

Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России
Президент США Джо Байден не будет смягчать выражения в отношении России, заявила его пресс-секретарь Джен Псаки.


"Мы не будем сидеть, терпеть и отводить взгляд, когда российские власти вмешиваются в наши выборы, когда они назначают награды за наших солдат - мы это изучаем - когда они предпринимают пагубные действия против нашей страны. Так что президент будет прям. Он будет предпринимать действия, когда это необходимо. И он не будет смягчать слова или сдерживаться, когда эти слова нужно сказать", - сказала Псаки в интервью MSNBC.

"Дипломатия работает таким образом… что если не сдерживаться и быть откровенным, то выражаешь обеспокоенность там, где она есть, и ищешь возможности совместной работы. А с Россией есть возможности совместной работы по ядерному нераспространению… Мы это изучим", - сказала Псаки.


Россия в прошлом опровергала все обвинения, перечисленные Псаки.

Россия

По материалам: ria.ru
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