Путин описал отношения США и России фразой «им придется считаться»

Вадим Карасев

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

США придется считаться с Россией. Об этом заявил российский президент Владимир Путин. Его слова передает РИА Новости.

По словам Путина, руководство США «в целом настроено иметь с нами определенные отношения, но по тем вопросам, которые представляют интерес для самих США и на их условиях». «Мы, хоть они думают, что мы такие же, как они, но мы другие люди, у нас другой генетический и культурно-нравственный код. Но умеем отстаивать свои собственные интересы. И мы будем с ними работать, но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы. И на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя», — сказал глава государства в ходе встречи с представителями общественности Крыма.

Президент отметил, что США придется с этим считаться, «несмотря на все попытки остановить развитие» России, «несмотря на санкции, оскорбления». Он также подчеркнул, что Россия будет развивать отношения со всеми странами мира, включая Штаты.

17 марта Россия пригласила в Москву посла в США Анатолия Антонова. Планируется, что он вылетит в российскую столицу 20 марта. В МИД России заявили, что нужно проанализировать работу команды президента США Джо Байдена.

Ранее американский президент захотел призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в американские выборы. Он рассказал о разговоре с президентом России и добавил, что тот «заплатит», если окажется виновен.