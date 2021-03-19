Путин освободил от должности российского посла в Белоруссии Мезенцева

Влада Некрасова

Президент Владимир Путин освободил от должности чрезвычайного и полномочного посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева.

Дипломат работал в Минске без малого два года.

Указ об отставке размещен 19 марта на официальном портале правовой информации. В нем констатируется:

“Освободить Мезенцева Дмитрия Федоровича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Белоруссия”.

Дмитрий Мезенцев – уроженец Северной столицы, он родился в 1959 году. Как и Владимир Путин, работал в мэрии. В частности, с 1991-го по 1996 год он был главой комитета по печати и СМИ.

Мезенцев работал в Госкомитете по печати, был сенатором, председателем комиссии по информационной политике, вице-спикером Совфеда, губернатором Иркутской области, генсекретарем Шанхайской организации сотрудничества.

Белорусским послом он был назначен в конце апреля 2019 года.

РИА “NEWSTES” писало, не так давно Мезенцев отказался от приглашения Координационного совета белорусской оппозиции обсудить возможные контакты с российскими властями.

По словам российского дипломата, посольство России готово контактировать только с политическими силами, не занимающимися “подрывом государственных устоев” Республики Беларусь.

Напомним, ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская упоминала попытку оппозиционеров выйти на контакт с Москвой. Как отмечает “Интерфакс”, Тихановская сетовала, что Александр Лукашенко пользуется “поддержкой из Москвы”.

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