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Путин перечислил успехи здравоохранения Крыма после воссоединения с Россией

Путин перечислил успехи здравоохранения Крыма после воссоединения с Россией

Президент Владимир Путин на совещании с представителями общественности Крыма и Севастополя отметил, как изменилось здравоохранение полуострова за семь лет, прошедшие после воссоединения полуострова с Россией.

По словам главы государства, в медицинской сфере еще остаются вопросы, которые необходимо внимательно рассмотреть, и проблемы, которые нужно решать, однако в целом за прошедшие семь лет здравоохранение в регионе шагнуло вперед.

"За эти семь лет, которые прошли после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, в Крыму количество учреждений увеличилось в два раза, а в Севастополе — в 4,6 раза", — привел он цифры.

Глава государства напомнил про открытие многопрофильного клинического центра на 700 коек с "блестящим медицинским персоналом". Продолжается оснащение медучреждений техникой.

Это должно быть центром, от которого, как от солнца, лучи должны простираться на всю территорию Крыма и Севастополя, с тем чтобы и там зарождалась медицина нового, XXI века.

Республика Крым и Севастополь вошли в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.

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По материалам: uposters.ru
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