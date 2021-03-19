Путин поздравил россиян с днем воссоединения с Крымом

Вадим Карасев

Владимир ПутинФото: Алексей Дружинин / ТАСС

Президент Владимир Путин поздравил россиян с седьмой годовщиной воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 18 марта.

«Это праздник для всех нас, для всей нашей страны, большой, огромной России», — сказал глава государства, открывая в режиме видеосвязи встречу с представителями общественности Крыма и Севастополя.

Путин подчеркнул, что Крым должен стать самодостаточным регионом с самыми высокими стандартами жизни, однако для этого необходимо решить ряд проблем.

Российский лидер добавил, что уже было много сделано для развитая полуострова. В частности, вкладываются значительные средства в экономику, в социальную сферу, в транспортную инфраструктуру, уточнил он.

«Особое внимание уделяем сохранению историко-культурного наследия древней, героической, без преувеличения священной для нас крымской земли», — сказал президент.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, на котором большинство высказались за воссоединение с Россией. Киев, страны ЕС и США не признают результаты голосования и считают эту территорию оккупированной. Москва неоднократно заявляла о легитимности процедуры голосования.