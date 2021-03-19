Путин утвердил пятерку нового состава ЦИК

Вадим Карасев

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Президент Владимир Путин утвердил последнюю пятерку нового состава ЦИК России, в него вошла действующий председатель комиссии Элла Памфилова. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 19 марта.

Помимо Памфиловой, в список вошли руководитель аппарата Общественной палаты Павел Андреев, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, сотрудник администрации президента РФ Наталья Бударина, декан факультета политологии МГУ имени Ломоносова Андрей Шутов.

Срок полномочий членов ЦИК истекает 28 марта 2021 года. Новый состав назначают президент, верхняя и нижняя палаты парламента.

Ранее Совет Федерации назначил в ЦИК нынешнего зампреда комиссии Николая Булаева, действующих членов избиркома Евгения Шевченко и Бориса Эбзеева, а также председателя Орловского избиркома Людмилу Маркину и бывшую главу Мособлизбиркома Эльмиру Хаймурзину.

От нижней палаты утверждены кандидатуры действующего руководителя аппарата фракции «Единая Россия» Константина Мазуревского, первого замруководителя фракции Александра Курдюмова, действующих членов ЦИК Антона Лопатина, Евгения Колюшина и Николая Левичева.

Памфилова возглавила Центральную избирательную комиссию в марте 2016 года.

19 сентября запланирован выборы депутатов Госдумы VIII.