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Путину не следует жать руку Байдену при встрече, считает эксперт

Путину не следует жать руку Байдену при встрече, считает эксперт
Президент США Джо Байден, отказавшись от диалога с российским коллегой Владимиром Путиным через своего пресс-секретаря Джен Псаки, поступил неуважительно, лидеру РФ не стоит пожимать ему руку при встрече, считает доцент факультета мировой политики МГУ, доктор политических наук Алексей Фененко.

"Отказ (от предложения поговорить - ред.) был оформлен в оскорбительной форме, потому что он исходил не от президента, а от Псаки, то есть Байден показал, что он не считает президента России равным себе партнером",- сказал Фененко РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ранее, что Москва пока не знает о реакции США на предложение поговорить в прямом эфире с Путиным, а сама идея российского лидера состояла в том, чтобы не позволить "беспрецедентным" заявлениями Байдена окончательно нанести вред отношениям Москвы и Вашингтона.


Фененко со своей стороны считает, что подобный подход в США могут воспринять как слабость. "Американцы к этому относятся совершенно иначе: в американской культуре силен только тот, кто симметрично отвечает; кто отвечает несимметрично, рассматривается в американской культуре как слабак, на которого следует продолжать давление. То есть американцы сделали вывод: раз Россия боится нанести ущерб отношениям, значит, нас боится, надо продолжать давление",- полагает эксперт.

Россия

По материалам: ria.ru
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