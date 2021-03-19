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Раскрыта дата внедрения электронных паспортов с чипами в России

Раскрыта дата внедрения электронных паспортов с чипами в РоссииФото: Максим Блинов / РИА Новости

Раскрыта дата внедрения электронных паспортов с чипами в России: их могут начать вводить с 1 декабря 2021 года. Об этом говорится в проекте указа президента России, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.

Оформлять и получать электронные паспорта с 1 декабря 2021 года смогут жители Москвы, в других регионах возможность появится не позднее 1 июля 2023 года.

Электронный паспорт будет представлять собой пластиковую смарт-карту, похожую на банковскую, с фотографией, ФИО, датой рождения и другими данными, а также с чипом. В нем укажут биометрические и иные персональные данные владельца, включая изображение его лица и «папиллярных узоров двух пальцев рук».

В дополнение к паспорту гражданин сможет установить по желанию мобильное приложение, которое будет выполнять функции удостоверяющего личность документа. В 2021-2022 годы планируется применять приложения для использования порталов госуслуг и при обращениях в МФЦ, для заключения договоров, в том числе трудовых, для подтверждения совершеннолетия при покупке алкоголя и табака, для прохода в здания и получения услуг операторов сотовой связи.

Ранее первый заместитель главы МВД Александр Горовой заявил, что в Москве электронные паспорта в виде пластиковой карты появятся в четвертом квартале 2021 года.

Предполагается, что замена бумажных паспортов электронными произойдет к 2024 году и будет проводиться поэтапно. По словам бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева, старые паспорта также будут действовать, чтобы переход был для россиян «комфортным и безболезненным». Власти не планируют проводить специальную кампанию по замене бумажных паспортов электронными. Так, если человек уже достиг 45-летнего возраста и получил паспорт, он сможет пользоваться документом и дальше.

Россия

По материалам: lenta.ru
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