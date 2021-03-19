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«Разделись и легли»: Анатолий Кот вспомнил о знакомстве с Кристиной Орбакайте

«Разделись и легли»: Анатолий Кот вспомнил о знакомстве с Кристиной Орбакайте

В середине нулевых актер снимался в сериале «Родственный обмен», где его партнершей стала Кристина Орбакайте. До этого момента артисты не были знакомы, а ведь им предстояло сыграть постельную сцену. Анатолий Кот рассказал, как все происходило.


Анатолий очень волновался перед съемкой с Орбакайте, которая к тому времени уже была звездой. Но все страхи прошли, когда прозвучала команда «Мотор!».

«Это был сумасшедший момент. Володя Котт был режиссером картины. И он говорит: «Толя, познакомься — это Кристина. Кристина, познакомься — это Толя». Так, первая сцена. Ну раздевайтесь... Ложитесь», — вспомнил 47-летний актер на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1». — Так мы и познакомились с Кристиной. И вот я лежу с ней, а у меня рука онемела. Боялся сказать ей об этом, неудобно было. Такое случается в кино. Я робел перед Кристиной».

Когда актеры познакомились ближе, Кот понял, что перед ним прекрасный человек и самый настоящий трудоголик. «Я благодарен звездам, что у нас так все сложилось», — отметил он, подчеркивая, что никакого романа с Орбакайте у него не было.

Напомним, на счету у актера три брака: первой женой Анатолия Кота стала Юлия Высоцкая, правда, этот союз был фиктивным. Вторая избранница артиста Елена родила ему дочь Алису, но супруги расстались из-за новой любви Анатолия Леонидовича — актрисы Янины Колесниченко.

Так получилось, что Кот и Колесниченко получили роли в сериале «Маргоша». На съемочной площадке артист понял, что потерял голову из-за коллеги. Тогда перед ним встал непростой выбор: оставаться в семье или же с уходить с головой в новый роман. Анатолий Леонидович пошел на поводу у чувств и выбрал второе. «Я влюбился. Познакомился с Яниной — и у меня снесло голову», — разоткровенничался кинозвезда.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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