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«Разве это не обесценивает девушку как личность?»: Регина Тодоренко возмущена шоу «Холостяк»

«Разве это не обесценивает девушку как личность?»: Регина Тодоренко возмущена шоу «Холостяк»

Телеведущая призналась, что проект канала ТНТ у нее вызывает крайне противоречивые чувства. Вслед за Анной Хилькевич Тодоренко порассуждала, зачем девушки идут в реалити-шоу подобного формата.

Регина подняла волнующую ее тему в Instagram. «С одной стороны, приводит в ярость идея, которая заставляет девушек приносить дары, чтобы понравиться мужчине чуть больше, чем соперница. Их осматривают как лошадей: проверяют «копыта», «зубы», «хвост» и «гриву». Разве это не обесценивает девушку как личность? С другой стороны, красивые, самодостаточные независимые девушки сами туда идут по собственной воле, а миллионы людей смотрят на эти скачки длинноногих и белозубых, создавая рейтинг и формируя новые социальные принципы, а с третьей стороны, как же хочется счастья для каждой из участниц проекта, чтобы не нужно было проходить несколько этапов «смотрин», кастингов, еще и публичных, чтобы обрести любовь», — написала Регина.

Пользователи социальной сети считают, что девушки идут туда преимущественно за пиаром или с целью найти богатого спонсора. Очень часто после «Холостяка» участницы получают выгодные рекламные контракты или строят карьеру на телевидении. 

Напомним, что шоу «Холостяк» стартовало в минувшее воскресенье. К Тимати пришли 15 девушек, из которых он должен выбрать лишь одну. 

«Я не пришел сюда искать любовь. Надеюсь, что любовь сама найдет меня. Несмотря на то, что я совершенно не допускаю людей в свой внутренний мир, близко к себе, здесь спокойно могу снять эту маску и быть собой — Тимуром Юнусовым, а не Тимати, за которым пришли многие», — говорил главный герой этого сезона.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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