Регина Тодоренко неизлечимо больна

Алексей Вольцев

Популярная телеведущая Регина Тодоренко сообщила страшную новость у себя в социальных сетях. Врачи диагностировали у нее неизлечимую болезнь.

На днях Регина Тодоренко обнаружила у себя на теле странные пятна. У себя в Instagram она показала белое пятно на коленке и назвала заболевание. Врачи диагностировали у нее неизлечимую болезнь – витилиго. Несмотря на то, что нарушение не лечится, Тодоренко не теряет надежды избавиться от него с помощью медицины. Однако, ученые еще недостаточно изучили витилиго и не нашли точного лекарства, которое сможет излечить нарушение. Предположительно, причиной возникновения заболевания могут стать некоторые лекарственные и химические вещества, воспалительные процессы на коже.

«Существует миллион теорий, но ни одна не нашла подтверждения. Кто-то говорит, что это иммунное заболевание, кто-то – генетическое, но толком никто ничего не знает», – сказала Регина.

Опасность витилиго заключается в том, что лишенные пигмента участки кожи не защищены от ультрафиолета. Поэтому есть риск получить рак кожи. В комментариях подписчики поддержали Регину и пожелали ей не унывать.