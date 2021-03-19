Реконструкцию павильона России в садах Джардини планируют завершить в мае
Как сообщила в четверг пресс-служба Минкультуры РФ, Мавика и глава ведомства Ольга Любимова провели рабочую встречу, на которой обсудили реконструкцию павильона России в садах Джардини в Венеции.
"Как вы знаете, павильон России в венецианских садах Джардини, построенный по проекту Алексея Щусева в 1914 году, служит представительством российской культуры на Венецианской биеннале. Мы поставили перед собой задачу вернуть дух первоначального замысла Щусева и одновременно решить ряд технических проблем", - сказала Мавика, которую цитирует пресс-служба.
По ее словам, реконструированное пространство будет приспособлено для посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья и вновь обретет легкость, прозрачность и открытость в духе оригинального архитектурного замысла. Таким образом, павильон примет на себя функции культурного представительства современного искусства России.© Фото : Пресс-служба Smart ArtПавильон России на Венецианской Биеннале. Проект Щусева
Мавика сообщила, что работы должны быть завершены к открытию XVII Архитектурной биеннале в мае 2021 года. Министр культуры выразила надежду, что все удастся завершить в срок.© РИА Новости / Светлана Янкина
Павильон России в Джардини проект Шеховцова
Павильон России в Джардини проект Шеховцова© РИА Новости / Светлана Янкина© РИА Новости / Светлана Янкина
Павильон России на Венецианской биеннале
Павильон России на Венецианской биеннале© РИА Новости / Светлана Янкина© Фото : Агентство архитектурных новостей / Юлия ТарабаринаПавильон России на архитектурной биеннале в Венеции
Павильон России в Джардини проект Шеховцова© РИА Новости / Светлана Янкина2 из 5
Павильон России на Венецианской биеннале© РИА Новости / Светлана Янкина3 из 5Павильон России на архитектурной биеннале в Венеции© Фото : Агентство архитектурных новостей / Юлия Тарабарина4 из 5Павильон России на Венецианской биеннале, 13 мая - 26 ноября 2017© Фото предоставлено Павильоном России на Венецианской биеннале5 из 5Павильон России на Венецианской биеннале, 13 мая - 26 ноября 2017© Фото предоставлено Павильоном России на Венецианской биеннале
Венецианская биеннале — один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Венецианская биеннале была учреждена в 1895 году. Павильон России в садах биеннале появился в 1914 году, построенный по проекту архитектора Алексея Щусева. С тех пор там были представлены работы более 800 советских и российских художников, среди которых были Илья Репин, Казимир Малевич, Илья Кабаков и другие. В 1930-х годах в рамках этого форума появились международные фестивали музыки, театра, кино, в 1975 году — Международная выставка архитектуры.