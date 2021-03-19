Реконструкцию павильона России в садах Джардини планируют завершить в мае

Влада Некрасова

Ремонтно-реставрационные работы павильона России на Венецианской биеннале должны быть завершены к открытию Архитектурной биеннале в мае 2021 года, заявила комиссар павильона России на художественной и архитектурной биеннале Тереза Иароччи Мавика.

Как сообщила в четверг пресс-служба Минкультуры РФ, Мавика и глава ведомства Ольга Любимова провели рабочую встречу, на которой обсудили реконструкцию павильона России в садах Джардини в Венеции.

"Как вы знаете, павильон России в венецианских садах Джардини, построенный по проекту Алексея Щусева в 1914 году, служит представительством российской культуры на Венецианской биеннале. Мы поставили перед собой задачу вернуть дух первоначального замысла Щусева и одновременно решить ряд технических проблем", - сказала Мавика, которую цитирует пресс-служба.

По ее словам, реконструированное пространство будет приспособлено для посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья и вновь обретет легкость, прозрачность и открытость в духе оригинального архитектурного замысла. Таким образом, павильон примет на себя функции культурного представительства современного искусства России.

© Фото : Пресс-служба Smart ArtПавильон России на Венецианской Биеннале. Проект Щусева1 из 3Павильон России на Венецианской Биеннале. Проект Щусева© Фото : Пресс-служба Smart Art© Фото : Пресс-служба Smart ArtПавильон России на Венецианской Биеннале. 1914 год2 из 3Павильон России на Венецианской Биеннале. 1914 год© Фото : Пресс-служба Smart Art© Фото : Пресс-служба Smart ArtПавильон России на Венецианской Биеннале3 из 3Павильон России на Венецианской Биеннале© Фото : Пресс-служба Smart Art1 из 3Павильон России на Венецианской Биеннале. Проект Щусева© Фото : Пресс-служба Smart Art2 из 3Павильон России на Венецианской Биеннале. 1914 год© Фото : Пресс-служба Smart Art3 из 3Павильон России на Венецианской Биеннале© Фото : Пресс-служба Smart Art

Мавика сообщила, что работы должны быть завершены к открытию XVII Архитектурной биеннале в мае 2021 года. Министр культуры выразила надежду, что все удастся завершить в срок.

© РИА Новости / Светлана Янкина

Павильон России в Джардини проект Шеховцова

1 из 5

Павильон России в Джардини проект Шеховцова

© РИА Новости / Светлана Янкина© РИА Новости / Светлана Янкина

Павильон России на Венецианской биеннале

2 из 5

Павильон России на Венецианской биеннале

© РИА Новости / Светлана Янкина© Фото : Агентство архитектурных новостей / Юлия ТарабаринаПавильон России на архитектурной биеннале в Венеции3 из 5Павильон России на архитектурной биеннале в Венеции© Фото : Агентство архитектурных новостей / Юлия Тарабарина© Фото предоставлено Павильоном России на Венецианской биенналеПавильон России на Венецианской биеннале, 13 мая - 26 ноября 20174 из 5Павильон России на Венецианской биеннале, 13 мая - 26 ноября 2017© Фото предоставлено Павильоном России на Венецианской биеннале© Фото предоставлено Павильоном России на Венецианской биенналеПавильон России на Венецианской биеннале, 13 мая - 26 ноября 20175 из 5Павильон России на Венецианской биеннале, 13 мая - 26 ноября 2017© Фото предоставлено Павильоном России на Венецианской биеннале1 из 5

Павильон России в Джардини проект Шеховцова

© РИА Новости / Светлана Янкина2 из 5

Павильон России на Венецианской биеннале

© РИА Новости / Светлана Янкина3 из 5Павильон России на архитектурной биеннале в Венеции© Фото : Агентство архитектурных новостей / Юлия Тарабарина4 из 5Павильон России на Венецианской биеннале, 13 мая - 26 ноября 2017© Фото предоставлено Павильоном России на Венецианской биеннале5 из 5Павильон России на Венецианской биеннале, 13 мая - 26 ноября 2017© Фото предоставлено Павильоном России на Венецианской биеннале

Венецианская биеннале — один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Венецианская биеннале была учреждена в 1895 году. Павильон России в садах биеннале появился в 1914 году, построенный по проекту архитектора Алексея Щусева. С тех пор там были представлены работы более 800 советских и российских художников, среди которых были Илья Репин, Казимир Малевич, Илья Кабаков и другие. В 1930-х годах в рамках этого форума появились международные фестивали музыки, театра, кино, в 1975 году — Международная выставка архитектуры.