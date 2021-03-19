Роль традиций в работе педагогов обсудили на круглом столе в рамках конкурса «Учитель будущего»

Анастасия Иванова

В Санкт-Петербурге в рамках деловой программы финала профессионального конкурса «Учитель будущего» состоялся круглый стол на тему «Может ли школа с традициями стать школой для учителей будущего?», сообщает Министерство просвещения Российской Федерации.

Конкурс проводится президентской платформой «Россия – страна возможностей» при поддержке Минпросвещения России.

На круглом столе в формате открытого диалога между экспертами и учителями обсудили компетенции педагога и вопросы, связанные с их развитием, а также то, каким видят учителя будущего ученики, родители, школа, государство. Отдельно были затронуты темы цифровизации образования и роли педагогической команды в формировании новых трендов в педагогике.

«Мы хотим развивать конкурс «Учитель будущего», сделать его конкурсом управленческих команд, чтобы в нём участвовали и учителя, и директора школ, и представители муниципальных органов управления образованием. По итогам конкурса будет формироваться кадрово-управленческий резерв, в который войдут победители и финалисты. Это будет федеральный кадровый резерв, на который в том числе мы с региональными министрами будем ориентироваться», – сказал Министр просвещения России Сергей Кравцов.

По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, школа должна учитывать интересы как родителей, так и государства. Государство заинтересовано в воспитании гражданина, который будет защищать интересы страны, хранить её историю, соответствовать глобальным задачам.

Конкурс «Учитель будущего» направлен на поддержку и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе. В концепцию конкурса заложены идеи командной работы и триединства: учителя являются не только носителями знаний в области преподаваемой дисциплины, но и обеспечивают психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, а также владеют словом как инструментом воспитания.

Профессиональный конкурс «Учитель будущего» стартовал 19 ноября 2019 года и включал в себя регистрацию участников, онлайн-тестирование (предметный или метапредметный тест, психолого-педагогический тест и тест по культуре речи), а также очные соревнования.

Всем конкурсантам, успешно преодолевшим дистанционный и очный этапы, был предоставлен доступ к электронным библиотекам и вебинарам, а финалистам – к программе совершенствования профессионального мастерства. Команды-победители также получили в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.

Особенность профессионального конкурса «Учитель будущего» не только в том, что педагоги соревнуются в командах, но и в постпроектном сопровождении. Конкурс способствует формированию сообщества учителей будущего из числа полуфиналистов и финалистов конкурса. Члены сообщества получают возможность участия в образовательных мероприятиях на базе Мастерской управления «Сенеж» – образовательного центра АНО «Россия – страна возможностей», а также в ключевых событиях сферы образования.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».