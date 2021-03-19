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Роман Гриценко готовится к серьезной операции

Роман Гриценко готовится к серьезной операции

Экс-участники любят жаловаться на плохое здоровье, рассказывать о том, как они мучаются и страдают, катаются на скорой, ищут специалистов и принимают советы по методам лечения от фолловеров. Почему-то слабым здоровьем отличаются бывшие герои шоу. Вот и Роману Гриценко приходится отправиться в больницу, где его ждет операция.

Экс-участник обратился за помощью. Роману Гриценко предстоит операция. По его словам еще четыре месяца назад он травмировал колено во время игры в футбол, но несмотря на боль, не придал значения травме, надеялся, что все пройдет само. В результате спустя четыре месяца он узнал после МРТ, что связки разорваны, мениск поврежден, пишет newstes.ru.
Операцию будут делать в Омске, хотя Рома все четыре месяца веселился в столице, разгуливая и ни о чем не переживая. По словам экс-участника, от операции в столице они отказались из-за цен. Отец использовал свои знакомства в Омске, чтобы найти вариант подешевле. Дальше откладывать операцию нельзя, иначе Рома может вообще утратить способность передвигаться.

Поклонники поддерживают Гриценко. Кто-то уверяет, что все будет хорошо, кто-то переживает из-за сложности операции. Слишком долго Роман игнорировал проблему. Настя Стецевят тоже травмировала ногу на проекте и не сразу обратилась за помощью, надеясь, что все пройдет. В результате ей пришлось сделать несколько операций, почти год провела в гипсе.

«Выздоравливай», «Удачной операции», «Все будет хорошо», «Надо было раньше идти к доктору. Но ничего, все будет хорошо», - уверены пользователи.

Равнодушие к собственному здоровью у экс-участников удивительным образом сочетается с пристрастием болеть на публику. Милена Безбородова вызвала скорую, с шиком проехалась по столице, общаясь с подписчиками, и через 10 минут после прибытия в больницу сбежала домой. Рома четыре месяца веселился, бегал по клубам и вечеринкам, теперь жалуется на то, что может не ходить. Может, нужно обращаться за помощью сразу, а не ждать драматического момента?
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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