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Роскомнадзор назвал причины сбора личных данных россиян

Роскомнадзор назвал причины сбора личных данных россиянФото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Представители Роскомнадзора объяснили, для чего ведомство решило собирать личные данные российских абонентов сотовой связи — соответствующий проект постановления правительства появился ранее в марте. Причины появления этой инициативы регулятор назвал в разговоре РБК.

Эта мера поможет бороться с «серыми» сим-картами, уверены в Роскомнадзоре. Представитель ведомства объяснил, что один человек может покупать сколько угодно сим-карт, а затем перепродавать их или передавать другим людям. Личные данные россиян понадобятся Роскомнадзору для того, чтобы выявить таких абонентов. Под подозрением окажутся пользователи сим-карт, зарегистрированных на одного человека, но использованных в одно и то же время в разных местах.

В ведомстве заверили, что не будут запрашивать детализацию звонков по всем абонентам. Для работы Роскомнадзору понадобятся только данные за последние две-три недели и только о тех россиянах, на которых зарегистрировано от 10 сим-карт.

При этом представитель регулятора заверил, что сразу после проверки данные будут удаляться, а сотрудники ведомства не получат доступа к содержанию разговоров или переписки. «Мы понимаем риски утечек, поэтому сотрудники Роскомнадзора будут получать доступ только к обезличенной информации. Сейчас прорабатывается вопрос хэширования внутренних данных», — сказал собеседник РБК.

О том, что Роскомнадзор захотел получать паспортные данные всех абонентов в России и все детали звонков, сообщалось 17 марта. О планах говорилось в проекте постановления российского правительства, разработанного для борьбы с «серыми» сим-картами, которые бесплатно раздают в местах массового скопления людей.

Они оформляются на юридические организации и индивидуальных предпринимателей и используются для мошенничества. Аферисты приобретают такие сим-карты по чужим паспортам, это «создает препятствия при проведении оперативно-разыскных действий, так как затрудняет идентификацию абонента», говорилось в записке.

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По материалам: lenta.ru
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