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Россиян предупредили об опасности использования WhatsApp

Россиян предупредили об опасности использования WhatsAppФото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Обновленное пользовательское соглашение мессенджера WhatsApp создает риск слежки за пользователями со стороны спецслужб США. Об этом предупредили в Научно-техническом центре (НТЦ) ФГУП «Главный радиочастотный центр».

Поясняется, что WhatsApp и Facebook являются американскими компаниями и подчиняются законам США. Из этого следует, что они могут предоставлять спецслужбам доступ к ключам шифрования без необходимых обоснований.

Имея столь широкие полномочия и значительные материально-технические ресурсы, американские спецслужбы могут осуществлять тотальный государственный шпионаж не только за своими гражданами, но и за миллионами пользователей по всему миру», — утверждают эксперты.

Кроме того, добавили в учреждении, WhatsApp и Facebook резервируют значительные суммы на возможные штрафы, связанные с обвинениями в нарушении компаниями принципов прозрачности обработки данных, нарушениями при обработке персональных данных несовершеннолетних пользователей, а также другими расследованиями.

15 марта в WhatsApp стали снова появляться уведомления о новых правилах пользования и политике конфиденциальности. При этом в них указано, что при отказе от принятия этих правил юзерам грозит отключение функций аккаунта. Таким образом мессенджер напоминает о необходимости принять новые условия сервиса до 15 мая. В обращении также указали, что личные сообщения внутри WhatsApp всегда будут зашифрованы. Однако в компании признали, что если пользователи и после 15 мая откажутся принять правила, то их учетные записи могут быть удалены.

WhatsApp выпустил обновленное пользовательское соглашение 8 января. В новой версии разработчики приложения анонсировали, что сервис начнет делиться информацией с соцсетью Facebook, владеющей мессенджером.

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По материалам: lenta.ru
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